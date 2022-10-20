16 дюймов, 2,5К, 240 Гц, Core i9-12900H и GeForce RTX 3070 Ti за 1245 долларов. Игровой ноутбук Redmi G Pro подешевел в Китае на 420 долларов

Xiaomi представила игровой ноутбук Redmi G Pro совсем недавно, в начале сентября, но новинка уже подешевела в Китае, причем сразу на 420 долларов: устройство в топовой конфигурации можно купить за эквивалент 1245 долларов вместо 1665 долларов на старте продаж. Правда, непосредственно сама скидка составила 345 долларов, остальная разница – на счету снизившегося за полтора месяца курса юаня относительно доллара.





Redmi G Pro – это довольно мощная игровая машина. Ноутбук оснащен 16-дюймовым экраном IPS с разрешением 2560 х 1600 пикселей и кадровой частотой 240 Гц, процессором Core i9-12900H, 3D-картой Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. Объем оперативной памяти DDR5-4800 МГц составляет 16 ГБ, объем SSD с интерфейсом PCIe 4.0 – 512 ГБ.





Ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 80 Вт·ч (в комплекте поставки блок питания мощностью 330 Вт, но можно подзаряжать и через порт USB-C с мощностью до 100 Вт), видеовыходами Mini DP 1.4 и HDMI 2.1, адаптером проводной сети 2,5G Ethernet. Масса ноутбука составляет 2,66 кг, толщина корпуса – 28,45 мм.