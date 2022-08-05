15 сотрудниц обвинили Apple в игнорировании жалоб на домогательства

15 женщин, работающих или работавших ранее в корпорации Apple, обвиняют компанию в бездействии в отношении их жалоб на домогательства со стороны коллег. Редакция Financial Times изучила переписку сотрудниц с HR и убедилась, что отдел кадров компании действительно не принял никаких мер в ответ на жалобы.

Одна из женщин рассказала изданию свою историю. Коллега-мужчина после дружеской встречи в баре отвез ее домой, в квартире она задремала, а проснулась от звука фотокамеры: оказалось, мужчина, сняв с нее рубашку и бюстгальтер, делал фото. Сообщить руководству об этом инциденте сотрудница решилась только спустя пять лет, когда активизировалось движение MeToo. У нее не было доказательств и она не требовала наказать обидчика, а лишь попросила, чтобы их не переводили в один и тот же отдел. Сотрудник HR ответил, что, хотя мужчина поступил “предосудительно и потенциально преступно”, никаких правил корпорации он не нарушил, а потому нет причин “лишать его каких-либо возможностей трудоустройства”.

Другая девушка жаловалась на коллегу, в рабочее время отправлявшего ей непристойные сообщения, и на менеджера, начавшего травлю после того, как она взяла отпуск, чтобы побыть с умирающим отцом. Руководство не помогло, лишь предложило подписать договор: единовременная выплата за “эмоциональный стресс” с условием, что она откажется от претензий к компании.

Еще одна девушка — консультант в магазине Apple в Нью-Йорке — утверждает, что дважды подверглась сексуальным домогательствам в коллективе и даже была изнасилована коллегой, подвозившим ее домой с работы. Как говорит девушка, в отделе HR провели лишь “поверхностное расследование”, при этом задав ей “много вопросов на деликатные темы”, однако ничего не сделали — даже не дали перевестись в другой магазин. Обращалась ли она в полицию, в публикации не сказано.

Некоторые героини статьи Financial Times говорят, что уволились в результате описанных инцидентов, так как после жалобы в отдел кадров их отношения с коллективом ухудшились. Всего из 15 сотрудниц из компании ушли шесть. На запрос издания представители Apple дали следующий комментарий:

Некоторые упомянутые поступки не соответствуют политике и целям компании, и мы действительно должны были отнестись к ним иначе. Мы внесем изменения в процесс обучения наших сотрудников.

В компании заверили, что стараются “создать среду, в которой сотрудникам будет комфортно сообщать о нарушениях любого рода”.

Хотелось бы, чтобы Apple была той компанией, которой она притворяется перед своими клиентами,

— говорит одна из героинь статьи, которая ушла из корпорации “из-за бюрократии, культуры скрытности и недостатка карьерных возможностей для женщин”.