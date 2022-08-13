15 ноября население Земли превысит 8 миллиардов человек

Илон Маск уже неоднократно говорил о том, что сейчас рождается мало детей и это может стать большой проблемой – для США. Но во многих других регионах (преимущественно, азиатских) проблем с рождаемостью нет, и в целом на планете она растет. Уже в этом году население Земли перевалит за отметку в 8 миллиардов.





Когда именно родится 8-миллиардный житель Земли, никто не знает, но в ООН решили условной датой этого события считать 15 ноября.

Надо сказать, что после Второй мировой войны, во второй половине прошлого века, население планеты начало активно прирастать. Если в начале прошлого века на Земле жило около 1,65 миллиарда человек, а в 60-х годах была взята отметка в три миллиарда, то за последние 50-60 лет население приросло на 5 миллиардов человек. В среднем – по миллиарду в десятилетие. Ну а к середине текущего столетия, при сохранении нынешних темпов прироста, на Земле уже будет 10 миллиардов человек. Впрочем, к тому времени уже (возможно), начнется колонизация Марса, так что Земле не придется отдуваться одной.