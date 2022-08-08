1460 Вт•ч, 4000 Вт, 80% емкости после 3500 циклов зарядки и 10 разъёмов. Lipower Mars-2000 предлагается со скидкой 400 долларво

Портативные электростанции в последнее время становятся все более популярными, особенно в регионах, где регулярно наблюдаются перебои в подаче электроэнергии.





Компания Lipower представила модель портативной электростанции Mars-2000, которая в данный момент доступна с большой скидкой для тех, кто забронирует её до 15 августа. Скидка составляет 400 долларов, а итоговая цена составит 1090 долларов.

В устройстве используется усовершенствованная батарея, которая гарантирует 80% емкости после 3500 циклов зарядки. Ёмкость устройства составляет 1460 Вт•ч при постоянной мощности 2000 Вт и пиковой мощности 4000 Вт. Это устройство позволит запитать практически любую бытовую технику, включая холодильники и микроволновые печи, а также большинство профессиональных электроинструментов.

Кроме того, портативная электростанция Mars-2000 имеет набор из 10 портов, которыми можно пользоваться одновременно. Устройство получило 3 розетки переменного тока, 3 порта USB A (включая порт Quick Charge 3.0), 1 порт USB-C (PD 60 Вт), 2 порта постоянного тока 12 В, 1 порт для прикуривателя автомобиля 12 В.





Весит это устройство 16,1 кг, что делает его более компактным, чем большинство конкурентов на рынке. А благодаря интеллектуальной системе охлаждения обеспечивается быстрое рассеивание тепла, безопасная работа и уровень шума ниже 35 дБ.





ЖК-дисплей помогает отслеживать информацию о состоянии заряда и энергопотребление. Для зарядки можно использовать сразу две солнечных панели мощностью по 100 Вт (зарядка займет 5,6 часа). От автомобиля зарядка занимает 16 часов, от розетки — 5,6 часа.