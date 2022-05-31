144 Гц, 5080 мА·ч, IP53, до 120 Вт, недорого. Стартовали продажи Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+

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Компания Xiaomi начала открытые продажи своих новых смартфонов Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+, дебютировавших на прошлой неделе.
Первым регионом, где доступны новинки, стал Китай. Пользователям предлагают такие варианты:
- Redmi Note 11T Pro с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти — рекомендованная розничная цена 270 долларов, для первых покупателей 255 долларов
- Redmi Note 11T Pro с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти — рекомендованная розничная цена 300 долларов, для первых покупателей 285 долларов
- Redmi Note 11T Pro с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти — рекомендованная розничная цена 330 долларов, для первых покупателей 315 долларов
- Redmi Note 11T Pro+ с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти — рекомендованная розничная цена 315 долларов, для первых покупателей 300 долларов
- Redmi Note 11T Pro+ с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти — рекомендованная розничная цена 345 долларов, для первых покупателей 330 долларов
- Redmi Note 11T Pro+ с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти — рекомендованная розничная цена 375 долларов, для первых покупателей 360 долларов
Среди основных характеристик Redmi Note 11T Pro — 6,6-дюймовый ЖК-экран разрешением Full HD+ (2460 x 1080 пикселей) с частотой обновления изображения 144 Гц, фронтальная камера на 16 Мп, основная тройная камера (64 Мп, 8 и 2 Мп), SoC MediaTek Dimensity 8100, аккумулятор ёмкостью 4400 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт, защита от влаги (IP53), поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC.
Главным отличием Redmi Note 11T Pro+, помимо объёмов памяти, стал аккумулятор — 5080 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт. На оба смартфона устанавливается операционная система Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13.