144 Гц, 5080 мА·ч, 67 Вт, Android 12 и «скорость без границ». Игровой Poco X4 GT прибыл в Россию со скидками для первых покупателей

Китайская компания Xiaomi объявила о скором начале продаж в России своего нового смартфона Poco X4 GT. Он позиционируется как смартфон для геймеров, обеспечивающий «скорость без границ».





Пользователям доступны чёрный, голубой и серебристый цветовые варианты Poco X4 GT. Продажи начнутся с завтрашнего дня, 21 июля. Цены предусмотрены такие:

Poco X4 GT с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти — 30 990 рублей, для первых покупателей — 32 990 рублей;

Poco X4 GT с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флеш-памяти — 35 990 рублей, для первых покупателей — 33 990 рублей.

Акция продлится по 31 июля 2022 года включительно.

Poco X4 GT представляет собой ребрендинг хитовой китайской модели Redmi Note 11T Pro, произведённый специально для международного рынка. Однако среди характеристик есть и различия — модели не полностью копируют друг друга.





Смартфон получил 6,6-дюймовый ЖК-экран разрешением Full HD+ (2460 x 1080 пикселей) с частотой обновления изображения 144 Гц, фронтальную камеру на 16 Мп, основную тройную камеру (64 Мп, 8 и 2 Мп). Аппаратной основой стала однокристальная система MediaTek Dimensity 8100.





Аккумулятор ёмкостью 5080 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 67 Вт, соответствующее зарядное устройство включено в комплект поставки. Также есть сканер отпечатков пальцев в боковой кнопке включения, стереодинамики, поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC. На смартфон установлена операционная система Android 12 с оболочкой MIUI 13 for Poco. Размеры составляют 163,64 x 74,29 x 8,87 мм, а весит смартфон 200 граммов.