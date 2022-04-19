144-герцевый экран, две камеры по 50 Мп, культовый бренд и новейшая платформа Qualcomm при цене 550 евро. Motorola Edge 5G рассекречен до анонса

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Флагманский Motorola Edge 30 Pro уже представлен, на очереди младшая модель Edge 30 5G. И она уже засветилась в Европе.

Согласно одному из европейских магазинов, за смартфон будут просить 550 евро. Это на 50 евро больше, чем на старте просили за Edge 20.





При этом у новинки вполне неплохие параметры. Во-первых, в основе лежит обновлённая SoC Snapdragon 778G Plus, которая, судя по всему, будет самой производительной в классе. Во-вторых, смартфон получит 144-герцевый экран. Такое обычно встречается в некоторых геймерских смартфонах, но крайне редко в обычных. Это будет панель AMOLED диагональю 6,5 дюйма с разрешением Full HD+.

Также аппарат получит 50-мегапиксельную основную камеру, сверхширокоугольную такого же разрешения, 32-мегапиксельную фронтальную, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Аккумулятор будет иметь ёмкость 4200 мА•ч, что немного по современным меркам. Мощность зарядки составит 33 Вт.