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130-долларовый смартфон с необычным дизайном, Bluetooth 5.3 и IPx4, но с Micro-USB и камерой 8 Мп. Представлен Oppo A17k

130-долларовый смартфон с необычным дизайном, Bluetooth 5.3 и IPx4, но с Micro-USB и камерой 8 Мп. Представлен Oppo A17k

Компания Oppo выпустила бюджетный смартфон A17k, который выделяется среди многих других аппаратов этого сегмента внешним видом. 


130-долларовый смартфон с необычным дизайном, Bluetooth 5.3 и IPx4, но с Micro-USB и камерой 8 Мп. Представлен Oppo A17k

Новинка получила минималистичный дизайн с одинарной основной камерой и необычным оформлением задней крышки. У синей версии крышка покрыта полосками, а область вокруг камеры остаётся гладкой. У золотой всё наоборот. 

130-долларовый смартфон с необычным дизайном, Bluetooth 5.3 и IPx4, но с Micro-USB и камерой 8 Мп. Представлен Oppo A17k

Что касается технических аспектов, за 133 доллара, которые просят за аппарат, тут вполне типичный набор, хотя и не без странных нюансов. Сердцем служит SoC MediaTek Helio G37, которая пока не собирается на покой, есть 3 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флеш-памяти, 60-герцевый экран HD+ диагональю 6,56 дюйма, основная камера разрешением всего 8 Мп и аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч без быстрой зарядки. Из остального можно отметить защиту от влаги (IPx4), Micro-USB и боковой сканер отпечатков пальцев.  

Таким образом, в целом смартфон обычный для этого сегмента, но ОЗУ всего 3 ГБ, остался старый порт Micro-USB, а у основной камеры очень низкое по современным меркам разрешение. С другой стороны, тут есть защита от влаги, а ещё новейший Bluetooth 5.3, которого нет даже у многих флагманов.  

Oppo
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RusNewsToday24
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