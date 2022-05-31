13% всей эмиссии Биткойн, возможно, утеряно навсегда

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31 мая число Биткойнов, которые не перемещались более 10 лет, достигло исторического максимума на отметке в 2 445 994,628 BTC (или 13% от эмиссии).





Эти монеты не перемещались с 2012 года, когда первую криптовалюту можно было купить по $10, но обладатели цифровых монет не продали их даже в те моменты, когда цена за BTC достигала $69 000. Основываясь на этих данных, ряд аналитиков делает предположение, что возможно, эти Биткойны утеряны навсегда. Например, по причине смерти владельца и/или невозможности восстановить доступ к кошельку.