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13 сериалов октября: “Шантарам”, “Интервью с вампиром”, “Клуб полуночников”

13 сериалов октября: "Шантарам", "Интервью с вампиром", "Клуб полуночников"

Постер сериала “Американская история ужасов”

Новый сезон “Американской истории ужасов”, спин-офф сериала “Сверхъестественное”, ребут культового “Интервью с вампиром”, ужастик о подростках в хосписе и долгожданный “Шантарам” с Чарли Ханнэмом. Рассказываем о главных сериалах октября.

“Интервью с вампиром” (Interview with the Vampire)
2 октября, AMC

Новая версия романа американки Энн Райс, по которому снят культовый одноименный фильм 1994 года с Брэдом Питтом и Томом Крузом. В сериале звезд такого масштаба нет, главные роли играют Сэм Рид и Джейкоб Андерсон, известный по “Игре престолов”.

Если лента 90-х предлагала зрителям лишь догадываться, какого рода отношения связывали главных героев (определенная романтическая составляющая там явно читалась, но не афишировалась), то в сериале 2022-го все гораздо очевиднее. 1900-е годы, штат Луизиана. Луи — темнокожий сутенер, владелец нескольких борделей. Новый знакомый — француз Лестат — очарует его и откроет неизвестный ранее мир вампирских страстей.

“Интервью с вампиром” — только начало большого цикла от AMC: кабельный канал приобрел права на 18 книг Энн Райс.

Сэм Рид и Джейкоб Андерсон в сериале "Интервью с вампиром"
Сэм Рид и Джейкоб Андерсон в сериале “Интервью с вампиром”

“Друг семьи” (A Friend of the Family)
6 октября, Peacock

Роберт, улыбчивый и харизматичный парень, становится любимцем семейства Броберг. Ничто не предвещает беды, однако она все ближе: на протяжении сериала мы наблюдаем, как “друг семьи” постепенно втирается в доверие и вносит раздор между родственниками. В какой-то момент он похищает 12-летнюю дочь пары. Девочку находит и освобождает ФБР, но через два года история повторяется.

Роберта играет Джейк Лэси из “Меломанки” и “Белого лотоса”, а супругов Броберг — Анна Пакуин и Колин Хэнкс. Сюжет основан на реальной истории 70-х годов.

Анна Пэкуин в сериале "Друг семьи"
Анна Пэкуин в сериале “Друг семьи”

“Аляска Дейли” (Alaska Daily)
6 октября, ABC

Новинка для поклонников сюжетов про журналистские расследования в красивых, но мрачноватых пейзажах. Место действия — Аляска. Главная героиня (Хилари Суонк) приезжает сюда с намерением начать новую жизнь. В Нью-Йорке она была успешным криминальным репортером, пока карьеру не разрушил скандал. Теперь она журналистка местной газеты и вновь занимается криминальной темой — распутывает серию убийств женщин.

“Аляску Дейли” снял режиссер и сценарист Том Маккарти, обладатель двух “Оскаров” за ленту 2016 года “В центре внимания” — тоже о журналистском расследовании.

Хилари Суонк и Крэйг Фрэнк в сериале "Аляска Дейли"
Хилари Суонк и Крэйг Фрэнк в сериале “Аляска Дейли”

“Клуб полуночников” (The Midnight Club)
7 октября, Netflix

Действие происходит в хосписе, герои — тяжелобольные подростки, чьи прогнозы неутешительны. Молодые люди каждую ночь встречаются в библиотеке хосписа и рассказывают друг другу страшные истории. А еще договариваются “оставаться на связи” после того, как кто-то из них умрет. Между тем в самом доме тоже постоянно происходит что-то странное, а если заглянуть в его прошлое — обнаружатся жуткие тайны.

Создатель “Клуба полуночников” — Майк Флэнаган, которого уже называют живым классиком хоррора. На его счету сериалы “Призрак дома на холме”, “Полуночная месса”, “Призраки усадьбы Блай”, фильмы “Уиджи. Проклятие доски дьявола”, “Доктор Сон” и еще немало леденящих душу историй.

Кадр из сериала "Клуб полуночников"
Кадр из сериала “Клуб полуночников”

“Винчестеры” (The Winchesters)
11 октября, The CW

Всем скучающим по Дину и Сэму обязателен к просмотру спин-офф сериала “Сверхъестественное” об истории любви родителей братьев Винчестер. Джон и Мэри встретились в начале 70-х. Он — солдат, вернувшийся из Вьетнама, она — молодая охотница на демонов, расследующая исчезновение своего отца. Мать Джона пытается уберечь сына от столкновения с силами зла, однако у нее ничего не получается: парочка отправляется навстречу опасным приключениям.

В качестве рассказчика выступает Дин Винчестер в исполнении, естественно, Дженсена Эклса (актер также является продюсером нового сериала).

Дрэйк Роджер и Мэг Доннелли в сериале "Винчестеры"
Дрэйк Роджер и Мэг Доннелли в сериале “Винчестеры”

“Наблюдатель” (The Watcher)
13 октября, Netflix

Звездами сериала Netflix стали Наоми Уоттс и Бобби Каннавале, они играют супругов, переехавших вместе с детьми в новый дом. Особняк прекрасен, но спокойной жизни ждать не приходится: стоит новым жильцам заселиться, как они начинают получать пугающие письма. Таинственный сталкер представляется как Наблюдатель и сообщает, что “одержим домом”, а теперь — и новыми жильцами. Соседи оказываются тоже весьма странными личностями, знакомые советуют как можно скорее продать особняк. Сами же супруги считают, что бежать от анонимного преследователя — не лучшая идея, так что намерены сперва во всем разобраться.

Сериал снят по мотивам реальной истории, происходившей в 2014 году с семьей из Нью-Джерси.

Наоми Уоттс и Бобби Каннавале в сериале "Наблюдатель"
Наоми Уоттс и Бобби Каннавале в сериале “Наблюдатель”

https://www.youtube.com/watch?v=kwi8IsuLIiw

“Плейлист” (The Playlist)
13 октября, Netflix

Следуя славным традициям легендарной “Социальной сети” Дэвида Финчера о создании Facebook, шведский мини-сериал “Плейлист” рассказывает о том, как появился Spotify. Основатели сервиса Дэниел Эк и Мартин Лорентсон в середине 2000-х совершают настоящую революцию, при этом недовольны все — и музыкальные лейблы, и пираты, и даже сам Стив Джобс.

В основе сценария — книга шведских журналистов Свена Карлсона и Юнаса Лейонхуфвуда “Против гигантов: как Spotify подвинул Apple и изменил музыкальную индустрию”.

Эдвин Эндре, Кристиан Хильборг и Гизем Эрдоган в сериале "Плейлист"
Эдвин Эндре, Кристиан Хильборг и Гизем Эрдоган в сериале “Плейлист”

“Шантарам”
14 октября, Apple TV+

Спустя почти 20 лет после выхода международного книжного бестселлера “Шантарам” встречаем экранизацию. Роман австралийца Грегори Дэвида Робертса основан на насыщенной приключениями жизни самого писателя: тот страдал наркотической зависимостью, попал в тюрьму за серию ограблений, сбежал и 10 лет скрывался в Индии.

Книгу Робертс начал писать еще за решеткой, а как только она была опубликована и обрела невероятную популярность, пошли разговоры об экранизации. За права боролись сразу несколько студий, снять фильм и исполнить в нем главную роль хотел Джонни Депп. В итоге главного героя играет Чарли Ханнэм, его возлюбленную — французская актриса Антония Деспла.

Чарли Ханнэм и Антония Деспла в сериале "Шантарам"
Чарли Ханнэм и Антония Деспла в сериале “Шантарам”

“Американская история ужасов” (American Horror Story: New York City), 11-й сезон
19 октября, Hulu

Райан Мерфи готов представить 11-й сезон своего легендарного детища. Детали очередного сезона “Американской истории ужасов” держались в строгом секрете до последнего. В конце сентября появилась информация о подзаголовке New York City и, соответственно, месте действия. Спустя несколько дней в аккаунте шоу опубликовали тизер, в котором мелькают кадры из ночного клуба и атрибуты БДСМ-тематики, а также появляется фраза о том, что “такого сезона еще не было”. Сюжет до сих пор неизвестен, но, как говорят создатели сериала, история будет развиваться в разных временных периодах. Ходят слухи, что это 70-е с их “Студией 54” и 80-е.

Постер к сериалу "Американская история ужасов: Нью-Йорк"
Постер к сериалу “Американская история ужасов: Нью-Йорк”

“Периферийные устройства” (The Peripheral)
21 октября, Amazon Prime Video

Проект в жанре сай-фай от создателей “Мира Дикого Запада” с Хлоей Грейс Морец в главной роли. Ее героиня Флинн по просьбе брата тестирует видеоигру, действие которой перенесено в Лондон будущего. Флинн сначала восхищается футуристическими пейзажами города, но потом понимает, что события игры происходят в реальности, и эта реальность пугает. Сериал снят по одноименной книге Уильяма Гибсона, которого считают “отцом киберпанка”.

Хлоя Грейс Морец в сериале "Периферийные устройства"
Хлоя Грейс Морец в сериале “Периферийные устройства”

“Вкус к жизни” (From Scratch)
21 октября, Netflix

Еще одна основанная на реальных событиях история, но на этот раз романтическая. Героиня Зои Салданы Эми — американская студентка, которая приезжает на учебу в Италию. Сначала Эми влюбляется в атмосферу страны, потом — в Лино, сицилийского шеф-повара. Все становится так серьезно, что он готов изменить свою жизнь и ехать с любимой жить в Америку. Там пару ждут сложности, причем недопонимание со стороны родственников и разница культур — это мелочи. Влюбленным придется пережить гораздо более тяжелые испытания, чтобы сохранить свое счастье.

Зои Салдана в сериале "Вкус к жизни"
Зои Салдана в сериале “Вкус к жизни”

“Кабинет редкостей Гильермо дель Торо” (Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities)
25 октября, Netflix

Гильермо дель Торо в преддверии Хэллоуина представит хоррор-антологию в лучших традициях жанра. Он пригласил восьмерых режиссеров, которые экранизировали его собственные рассказы, а также произведения других авторов, включая классика ужасов Говарда Лавкрафта. Среди режиссеров, задействованных в проекте, — Кэтрин Хардвик (“Сумерки”), Дженнифер Кент (“Бабадук”), Панос Косматос (“Мэнди”) и другие. Все они постарались воплотить на экране идею, озвученную самим дель Торо в трейлере сериала, — о том, что этот мир “прекрасен и ужасен одновременно”.

Кадр из сериала "Кабинет редкостей Гильермо дель Торо"
Кадр из сериала “Кабинет редкостей Гильермо дель Торо”

“Белый лотос” (The White Lotus), второй сезон
30 октября, HBO

Итальянские красоты увидим и в проекте HBO — втором сезоне сериала “Белый лотос”. Первый получил одобрение критиков, высокие оценки зрителей и премию “Эмми”, а также претендует на другие престижные награды, включая номинацию на “Золотой глобус” для Дженнифер Кулидж (для нее шоу стало большим возвращением на экраны после славы “Американского пирога”).

В первом сезоне речь шла о постояльцах роскошного отеля “Белый лотос” на Гавайях. В новых сериях мы перемещаемся на Сицилию — здесь расположен курорт все той же вымышленной гостиничной сети, и снова будут плестись интриги и греметь скандалы, которые могут превратить размеренную курортную жизнь в хаос. К своим ролям вернутся только Дженнифер Кулидж и Джон Грис, весь остальной состав второго сезона полностью обновился.

Дженнифер Кулидж в сериале "Белый лотос"
Дженнифер Кулидж в сериале “Белый лотос”

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