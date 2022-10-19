13 сериалов октября: “Шантарам”, “Интервью с вампиром”, “Клуб полуночников”

Постер сериала “Американская история ужасов”

Новый сезон “Американской истории ужасов”, спин-офф сериала “Сверхъестественное”, ребут культового “Интервью с вампиром”, ужастик о подростках в хосписе и долгожданный “Шантарам” с Чарли Ханнэмом. Рассказываем о главных сериалах октября.

“Интервью с вампиром” (Interview with the Vampire)

2 октября, AMC

Новая версия романа американки Энн Райс, по которому снят культовый одноименный фильм 1994 года с Брэдом Питтом и Томом Крузом. В сериале звезд такого масштаба нет, главные роли играют Сэм Рид и Джейкоб Андерсон, известный по “Игре престолов”.

Если лента 90-х предлагала зрителям лишь догадываться, какого рода отношения связывали главных героев (определенная романтическая составляющая там явно читалась, но не афишировалась), то в сериале 2022-го все гораздо очевиднее. 1900-е годы, штат Луизиана. Луи — темнокожий сутенер, владелец нескольких борделей. Новый знакомый — француз Лестат — очарует его и откроет неизвестный ранее мир вампирских страстей.

“Интервью с вампиром” — только начало большого цикла от AMC: кабельный канал приобрел права на 18 книг Энн Райс.



Сэм Рид и Джейкоб Андерсон в сериале “Интервью с вампиром”

“Друг семьи” (A Friend of the Family)

6 октября, Peacock

Роберт, улыбчивый и харизматичный парень, становится любимцем семейства Броберг. Ничто не предвещает беды, однако она все ближе: на протяжении сериала мы наблюдаем, как “друг семьи” постепенно втирается в доверие и вносит раздор между родственниками. В какой-то момент он похищает 12-летнюю дочь пары. Девочку находит и освобождает ФБР, но через два года история повторяется.

Роберта играет Джейк Лэси из “Меломанки” и “Белого лотоса”, а супругов Броберг — Анна Пакуин и Колин Хэнкс. Сюжет основан на реальной истории 70-х годов.



Анна Пэкуин в сериале “Друг семьи”

“Аляска Дейли” (Alaska Daily)

6 октября, ABC

Новинка для поклонников сюжетов про журналистские расследования в красивых, но мрачноватых пейзажах. Место действия — Аляска. Главная героиня (Хилари Суонк) приезжает сюда с намерением начать новую жизнь. В Нью-Йорке она была успешным криминальным репортером, пока карьеру не разрушил скандал. Теперь она журналистка местной газеты и вновь занимается криминальной темой — распутывает серию убийств женщин.

“Аляску Дейли” снял режиссер и сценарист Том Маккарти, обладатель двух “Оскаров” за ленту 2016 года “В центре внимания” — тоже о журналистском расследовании.



Хилари Суонк и Крэйг Фрэнк в сериале “Аляска Дейли”

“Клуб полуночников” (The Midnight Club)

7 октября, Netflix

Действие происходит в хосписе, герои — тяжелобольные подростки, чьи прогнозы неутешительны. Молодые люди каждую ночь встречаются в библиотеке хосписа и рассказывают друг другу страшные истории. А еще договариваются “оставаться на связи” после того, как кто-то из них умрет. Между тем в самом доме тоже постоянно происходит что-то странное, а если заглянуть в его прошлое — обнаружатся жуткие тайны.

Создатель “Клуба полуночников” — Майк Флэнаган, которого уже называют живым классиком хоррора. На его счету сериалы “Призрак дома на холме”, “Полуночная месса”, “Призраки усадьбы Блай”, фильмы “Уиджи. Проклятие доски дьявола”, “Доктор Сон” и еще немало леденящих душу историй.



Кадр из сериала “Клуб полуночников”

“Винчестеры” (The Winchesters)

11 октября, The CW

Всем скучающим по Дину и Сэму обязателен к просмотру спин-офф сериала “Сверхъестественное” об истории любви родителей братьев Винчестер. Джон и Мэри встретились в начале 70-х. Он — солдат, вернувшийся из Вьетнама, она — молодая охотница на демонов, расследующая исчезновение своего отца. Мать Джона пытается уберечь сына от столкновения с силами зла, однако у нее ничего не получается: парочка отправляется навстречу опасным приключениям.

В качестве рассказчика выступает Дин Винчестер в исполнении, естественно, Дженсена Эклса (актер также является продюсером нового сериала).



Дрэйк Роджер и Мэг Доннелли в сериале “Винчестеры”

“Наблюдатель” (The Watcher)

13 октября, Netflix

Звездами сериала Netflix стали Наоми Уоттс и Бобби Каннавале, они играют супругов, переехавших вместе с детьми в новый дом. Особняк прекрасен, но спокойной жизни ждать не приходится: стоит новым жильцам заселиться, как они начинают получать пугающие письма. Таинственный сталкер представляется как Наблюдатель и сообщает, что “одержим домом”, а теперь — и новыми жильцами. Соседи оказываются тоже весьма странными личностями, знакомые советуют как можно скорее продать особняк. Сами же супруги считают, что бежать от анонимного преследователя — не лучшая идея, так что намерены сперва во всем разобраться.

Сериал снят по мотивам реальной истории, происходившей в 2014 году с семьей из Нью-Джерси.



Наоми Уоттс и Бобби Каннавале в сериале “Наблюдатель”

https://www.youtube.com/watch?v=kwi8IsuLIiw

“Плейлист” (The Playlist)

13 октября, Netflix

Следуя славным традициям легендарной “Социальной сети” Дэвида Финчера о создании Facebook, шведский мини-сериал “Плейлист” рассказывает о том, как появился Spotify. Основатели сервиса Дэниел Эк и Мартин Лорентсон в середине 2000-х совершают настоящую революцию, при этом недовольны все — и музыкальные лейблы, и пираты, и даже сам Стив Джобс.

В основе сценария — книга шведских журналистов Свена Карлсона и Юнаса Лейонхуфвуда “Против гигантов: как Spotify подвинул Apple и изменил музыкальную индустрию”.



Эдвин Эндре, Кристиан Хильборг и Гизем Эрдоган в сериале “Плейлист”

“Шантарам”

14 октября, Apple TV+

Спустя почти 20 лет после выхода международного книжного бестселлера “Шантарам” встречаем экранизацию. Роман австралийца Грегори Дэвида Робертса основан на насыщенной приключениями жизни самого писателя: тот страдал наркотической зависимостью, попал в тюрьму за серию ограблений, сбежал и 10 лет скрывался в Индии.

Книгу Робертс начал писать еще за решеткой, а как только она была опубликована и обрела невероятную популярность, пошли разговоры об экранизации. За права боролись сразу несколько студий, снять фильм и исполнить в нем главную роль хотел Джонни Депп. В итоге главного героя играет Чарли Ханнэм, его возлюбленную — французская актриса Антония Деспла.



Чарли Ханнэм и Антония Деспла в сериале “Шантарам”

“Американская история ужасов” (American Horror Story: New York City), 11-й сезон

19 октября, Hulu

Райан Мерфи готов представить 11-й сезон своего легендарного детища. Детали очередного сезона “Американской истории ужасов” держались в строгом секрете до последнего. В конце сентября появилась информация о подзаголовке New York City и, соответственно, месте действия. Спустя несколько дней в аккаунте шоу опубликовали тизер, в котором мелькают кадры из ночного клуба и атрибуты БДСМ-тематики, а также появляется фраза о том, что “такого сезона еще не было”. Сюжет до сих пор неизвестен, но, как говорят создатели сериала, история будет развиваться в разных временных периодах. Ходят слухи, что это 70-е с их “Студией 54” и 80-е.



Постер к сериалу “Американская история ужасов: Нью-Йорк”

“Периферийные устройства” (The Peripheral)

21 октября, Amazon Prime Video

Проект в жанре сай-фай от создателей “Мира Дикого Запада” с Хлоей Грейс Морец в главной роли. Ее героиня Флинн по просьбе брата тестирует видеоигру, действие которой перенесено в Лондон будущего. Флинн сначала восхищается футуристическими пейзажами города, но потом понимает, что события игры происходят в реальности, и эта реальность пугает. Сериал снят по одноименной книге Уильяма Гибсона, которого считают “отцом киберпанка”.



Хлоя Грейс Морец в сериале “Периферийные устройства”

“Вкус к жизни” (From Scratch)

21 октября, Netflix

Еще одна основанная на реальных событиях история, но на этот раз романтическая. Героиня Зои Салданы Эми — американская студентка, которая приезжает на учебу в Италию. Сначала Эми влюбляется в атмосферу страны, потом — в Лино, сицилийского шеф-повара. Все становится так серьезно, что он готов изменить свою жизнь и ехать с любимой жить в Америку. Там пару ждут сложности, причем недопонимание со стороны родственников и разница культур — это мелочи. Влюбленным придется пережить гораздо более тяжелые испытания, чтобы сохранить свое счастье.



Зои Салдана в сериале “Вкус к жизни”

“Кабинет редкостей Гильермо дель Торо” (Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities)

25 октября, Netflix

Гильермо дель Торо в преддверии Хэллоуина представит хоррор-антологию в лучших традициях жанра. Он пригласил восьмерых режиссеров, которые экранизировали его собственные рассказы, а также произведения других авторов, включая классика ужасов Говарда Лавкрафта. Среди режиссеров, задействованных в проекте, — Кэтрин Хардвик (“Сумерки”), Дженнифер Кент (“Бабадук”), Панос Косматос (“Мэнди”) и другие. Все они постарались воплотить на экране идею, озвученную самим дель Торо в трейлере сериала, — о том, что этот мир “прекрасен и ужасен одновременно”.



Кадр из сериала “Кабинет редкостей Гильермо дель Торо”

“Белый лотос” (The White Lotus), второй сезон

30 октября, HBO

Итальянские красоты увидим и в проекте HBO — втором сезоне сериала “Белый лотос”. Первый получил одобрение критиков, высокие оценки зрителей и премию “Эмми”, а также претендует на другие престижные награды, включая номинацию на “Золотой глобус” для Дженнифер Кулидж (для нее шоу стало большим возвращением на экраны после славы “Американского пирога”).

В первом сезоне речь шла о постояльцах роскошного отеля “Белый лотос” на Гавайях. В новых сериях мы перемещаемся на Сицилию — здесь расположен курорт все той же вымышленной гостиничной сети, и снова будут плестись интриги и греметь скандалы, которые могут превратить размеренную курортную жизнь в хаос. К своим ролям вернутся только Дженнифер Кулидж и Джон Грис, весь остальной состав второго сезона полностью обновился.



Дженнифер Кулидж в сериале “Белый лотос”