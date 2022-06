13 сериалов лета: что смотреть в сети

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



“Становление Елизаветы”

Главный проект сезона — это, конечно, приквел “Игры престолов”, которого фанаты ждут уже несколько лет, но этим летом выйдут и другие интересные проекты. 13 главных сериалов — в нашей подборке.

“Пистолет” (Pistol), 31 мая

Шестисерийный рассказ о взлете легендарных Sex Pistols, снятый автором “На игле”, “Пляжа” и “Миллионера из трущоб”. Три года назад Дэнни Бойл снял ленту Yesterday о том, каким был бы мир, если бы все забыли о существовании The Beatles. Теперь режиссер обратился к панк-коллективу, который, хоть и существовал фактически меньше трех лет, успел произвести революцию в музыкальной индустрии и заработал славу одной из самых скандальных групп всех времен.

История Sex Pistols рассказана в основном с точки зрения гитариста коллектива Стива Джонса, по его мемуарам писался сценарий. Главные роли Бойл отдал молодым британским актерам, пока не очень хорошо известным широкой публике. Наиболее знаменитая в актерском составе — звезда “Игры престолов” Мэйси Уильямс. Еще в сериале появляются дочь Джуда Лоу Айрис и Томас Сэнгстер — тот самый мальчик из “Реальной любви”, которому сейчас 32 года.

“Пацаны” (The Boys), третий сезон, 3 июня

“Пацаны” — сериал о супергероях, что называется, +18: из-за обилия сцен насилия, секса и ненормативной лексики. Супергерои здесь скорее не отважные борцы за справедливость, а порочные эгоисты, которые смотрят на простых смертных сверху вниз и зациклены на своей славе.

С самого начала шоу зрители следят за противостоянием двух команд: “Семерки” и “Пацанов”. Первые — нерадивые супергерои, вторые стремятся вывести их на чистую воду. В третьем сезоне речь пойдет о колледже для подростков-супергероев. Также ожидается, что будет сюжетная линия, связанная с Россией (в комиксах, по мотивам которых снят проект, корпорация супергероев Vought International тайно сотрудничала с русской мафией).

Из основного состава на экран вернутся Карл Урбан, Чейс Кроуфорд, Джек Куэйд, Эрин Мориарти. Среди новых лиц — звезда “Сверхъестественного” Дженсен Эклз. В третьем сезоне он появится в образе Солдатика — героя, которого считают своеобразной пародией на Капитана Америку.

“Ирма Веп” (Irma Vep), 6 июня

Оливье Ассайас переосмыслил собственную ленту 1996 года “Ирма Веп”. Оригинал в свое время достаточно тихо представили в Каннах, и популярность фильм, снятый практически с нулевым бюджетом, обрел в основном в Азии — благодаря участию гонконгской звезды Мэгги Чун. “Ирму Веп” в новой версии снова показали в Каннах, и на этот раз проект привлек гораздо больше внимания.

В главной роли — Алисия Викандер, сюжет в целом аналогичен оригинальному. Большая кинозвезда (в прошлый раз из Гонконга, теперь — из Голливуда) устает от привычных блокбастеров и принимает предложение гениального, но странного французского режиссера сняться в ремейке старой ленты “Вампиры”. Понять друг друга режиссеру, звезде и всей съемочной группе сложно, не только из-за языкового барьера, но и из-за непростых характеров, а сама актриса постепенно начинается сомневаться, где заканчивается кино и начинается реальная жизнь.

“Женщина в состоянии развода”, 9 июня

Онлайн-кинотеатр KION анонсировал премьеру сериала “Женщина в состоянии развода” — комедийной драмы о поколении 30-летних в поисках счастья. А также о браке, материнстве, отношениях и о том, есть ли жизнь после развода.

Мария Машкова играет врача-стоматолога Веру Никифорову. Героиня рассталась с мужем из-за его неверности и прекрасно себя чувствует — она молода, успешна и наслаждается обретенной свободой. Но радуется жизни она до того момента, когда узнает о своих проблемах со здоровьем: врач предупреждает Веру, что у нее совсем немного времени на то, чтобы стать матерью — если в ее планах, конечно, есть материнство. Детей Вера хочет, а потому резко меняет стратегию: ставит перед собой задачу в кратчайшие сроки найти мужчину, от которого родит ребенка. Помимо Машковой в сериале снялись Артем Ткаченко, Максим Лагашкин, Анна Котова-Дерябина и другие.

“Становление Елизаветы” (Becoming Elizabeth), 12 июня

Любителям исторических драм и дворцовых интриг приготовиться: в июне выходит сериал о юности Елизаветы I. Речь идет о событиях середины XVI века. Создатели проекта говорят, что, изучив историю жизни “королевы-девственницы”, поняли: хотя ее образ уже появлялся в фильмах, аудитория, по сути, ничего не знает об этом человеке.

Сериал покажет, как в юном возрасте будущей королеве Англии приходилось сталкиваться с недетскими трудностями, от сложных взаимоотношений с ближайшими родственниками до ожесточенной политической борьбы за власть.

Главную роль играет немка Алисия фон Риттберг — ее зрители могли запомнить по фильму 2014 года “Ярость”, где она снималась с Брэдом Питтом.

“Человек против пчелы” (Man vs. Bee), 24 июня

Роуэн Эткинсон может превратить в комедию все, что угодно — даже если это погоня за назойливым насекомым. Netflix покажет сериал, где на протяжении десяти коротких эпизодов мы будем следить за противостоянием человека, присматривающего за элитным особняком, и надоедливого шмеля, не желающего покидать жилище. Кто в итоге победит в схватке и какими разрушениями все это грозит хозяйке дома — пока можно только догадываться. Должно понравиться всем поклонникам “Мистера Бина” – за исключением, пожалуй, тех, кто страдает болезненной боязнью насекомых.

“Убийства в одном здании” (Only Murders in the Building), второй сезон, 28 июня

Одно из самых ожидаемых продолжений этого сезона. Когда сериал стартовал год назад, его хвалили за остроумные шутки и увлекательный детективный сюжет. В первом сезоне главные герои — трое детективов-любителей — распутывали в собственном подкасте убийство, произошедшее в их элитном нью-йоркском здании.

Троица (в исполнении Стива Мартина, Мартина Шорта и Селены Гомес) возвращается в новых сериях. Ожидаются появления еще как минимум трех звезд — Эми Шумер, Ширли Маклейн и Кары Делевинь (спойлер: ее героиня вызовет романтический интерес героини Гомес). В центре сюжета снова окажется таинственное преступление, которое раскрыть еще важнее, чем предыдущее, ведь соседи начинают подозревать самих “сыщиков”.

“Очень странные дела” (Stranger Things), четвертый сезон, вторая часть, 1 июля

Четвертый, предпоследний, сезон “Очень странных дел” создатели разделили на две части. Первая вышла совсем недавно (и уже побила рекорд по просмотрам на Netflix, сместив с пьедестала “Игру в кальмара”), а в середине лета будет показано продолжение. Состоит оно всего из двух серий, но их общий хронометраж — почти четыре часа, так что событий ожидается много.

В этом сезоне главные герои оказываются в четырех разных местах (кое-кто даже на Камчатке), но им предстоит вновь объединиться. Тем более что в городке Хоукинсе, где и развивалось основное действие предыдущих сезонов, покой жителям только снится. Новый сверхъестественный злодей по имени Векна наводит ужас на город, охотясь на подростков. Жертвами монстра становятся морально травмированные тинейджеры, которых он изощренно мучает, заставляя заново переживать страшные события. На фоне всего этого авторы “Очень странных дел” поднимают социальную проблематику, обращаясь к темам вроде школьного буллинга, а также исследуют отношения между самими героями. Заключительные серии четвертого сезона создатели шоу называют “экстраординарнымии” обещают максимальный накал страстей, но говорят, что это будет лишь “прелюдия” к финальной части сериала.

Black Bird, 8 июля

Сюжет психологического триллера основан на реальной истории. Звезда фильмов “Kingsman: Секретная служба” и “Рокетмен” Тэрон Эджертон играет молодого человека, попавшего в тюрьму за торговлю наркотиками. Срок — 10 лет, но заключенный получает заманчивое предложение выйти на свободу раньше. Для этого ему нужно согласиться перевестись в колонию строгого режима, чтобы наладить там контакт с опасным серийным убийцей и выяснить, где спрятаны тела убитых им девушек. Но можно ли верить тому, что говорит маньяк?

Black Bird оперирует достаточно необычными для криминального жанра приемами, когда в расследовании преступления наряду с полицией участвует человек по ту сторону решетки.

“Без пары” (Uncoupled), 29 июля

Даррен Стар, создатель “Секса в большом городе” и “Эмили в Париже”, снова снял ромком о поисках любви в мегаполисе, но на этот раз его “героиня” — гомосексуальный мужчина средних лет.

Майкл считал, что его брак идеален, но после совместно проведенных и, казалось бы, счастливых 17 лет совместной жизни муж героя уходит от него без объяснения причин. Майкл поначалу тоскует, а потом постепенно выясняет, что быть в “свободном полете” совсем неплохо.

В главной роли — Нил Патрик Харрис.

“Женщина-Халк” (She-Hulk: Attorney at Law), 17 августа

Дженнифер Уолтерс — двоюродная сестра Брюса Бэннера, Халка. После переливания крови она и сама обретает сверхъестественные способности: когда сильно рассердится, может превращаться в Женщину-Халка и обретать невероятную силу. В обычной жизни она — 30-летняя сотрудница юридической фирмы в строгом костюме.

Недавно вышедший трейлер, собравший всего за сутки 78 млн просмотров на ютьюбе, показал, что в сериале хватает и юмора: героине непросто совмещать в себе две ипостаси. Однако проект уже раскритиковали за объективацию женщин: если Халк в своем супергеройском обличье выглядел громадным уродливым монстром, то Женщина-Халк, превращаясь, не теряет своей привлекательности.

Роль Дженнифер Уолтерс досталась Татьяне Маслани, из звезд в проекте заняты Тим Рот и Марк Руффало.

“Пациент” (The Patient), 30 августа

Психологический триллер о противостоянии психотерапевта и маньяка. Первый оказывается заложником второго: серийный убийца хочет, чтобы пленник провел с ним сеансы терапии и избавил от желания убивать. Сам же Штраусс, пытаясь разобраться во внутреннем мире преступника, оказывается один на один с собственным горем: недавно он потерял жену, но работа помогала ему заглушать боль.

В роли психотерапевта — Стив Карелл, в роли маньяка — Донал Глисон.

“Жиза”, лето 2022

“Жиза” — режиссерский дебют 27-летнего актера Арсения Робака, сына актера Александра Робака. Оба снялись в сериале, премьера которого запланирована на лето (точную дату пока не объявили). Главные герои — два 15-летних подростка из детдома: Якут — сын оказавшегося за решеткой полицейского, Полина — красивая девочка, мечтающая о карьере актрисы. Жизнь в детдоме жестока и невыносима, кажется, что за его пределами — большое будущее и исполнение надежд, нужно лишь покинуть свой провинциальный городок и двигаться навстречу мечтам. Ребята решаются на побег, прихватив заодно деньги у местной подростковой банды. В реальности все, разумеется, сложнее, чем в фантазиях, а теперь к тому же им угрожает опасность.

Главных героев сыграли Валентина Ляпина, известная по сериалам “Этерна” и “Мир! Дружба! Жвачка”, и Максим Сапрыкин, снявшийся в проектах “Домашний арест” и “Поддубный”.