13-летняя луганчанка Савенкова рассказала, как познакомилась с постпредом РФ при ООН Полянским

«Познакомились мы, когда я сделала обращение к Совбезу ООН. Тогда я попросила своего американского друга-журналиста показать видео у себя в телеграмме. Там Полянский его и увидел, не оставшись равнодушным», — приводятся слова Савенковой на сайте созданного бизнесменом Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями.