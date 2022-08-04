13-летняя луганчанка Савенкова рассказала, как познакомилась с постпредом РФ при ООН Полянским

Писательнице из Луганска Фаине Савенковой всего 13 лет, но об этой девочке знают во всем мире по ее трогательным письмам высокопоставленным чиновникам. Она дала интервью немецкой журналистке Веронике Найденовой и рассказала, как познакомилась с первым постпредом РФ при ООН Дмитрием Полянским.
С прошлого года Полянский курирует тему Донбасса в Совете безопасности ООН. Девочка отметила, что политик очень много делает для ее региона, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Познакомились мы, когда я сделала обращение к Совбезу ООН. Тогда я попросила своего американского друга-журналиста показать видео у себя в телеграмме. Там Полянский его и увидел, не оставшись равнодушным», — приводятся слова Савенковой на сайте созданного бизнесменом Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями.
История писательницы все чаще мелькает в новостной ленте. Савенкова дает пресс-конференции, о ней говорят высокопоставленные чиновники России. Кроме Полянского на деятельность и талант девочки обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.