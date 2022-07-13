13 июля россияне смогут наблюдать суперлуние

Сегодня после 21:00 жители России смогут наблюдать суперлуние — явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Перигей произойдет 13 июля в 12:09 по московскому времени. Луна подойдет к Земле на расстояние 357263 км.

«13 июля наблюдаем Суперлуние 2022 года. В этот день произойдет совпадение двух важных астрономических моментов, связанных с Луной: это перигей и полнолуние», — сообщает пресс-служба Московского планетария.

Также сообщается, что при ясной погоде немного левее полной Луны можно будет увидеть Сатурн и Юпитер: «Около полуночи Луна достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь до восхода Солнца суперлуна будет сиять в созвездии Стрелец».





Ранее стало известно, что 25 октября 2022 года жители западносибирских и уральских регионов России смогут увидеть частичное солнечное затмение. Самая большая его фаза в России пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе. Наибольшая фаза затмения придётся на город Нижневартовск.

Кроме того, в августе жители смогут увидеть августовский поток Персеиды, когда в ночном небе будут сгорать до 100 метеоров в час.