120 моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получат MIUI 14. Полный список устройств, подлежащих обновлению, и первые подробности о самой прошивке

Несколько дней тому назад известный китайский инсайдер сообщил о том, что MIUI 13.5, которую различные источники приписывали Xiaomi, не будет – вместо нее выйдет MIUI 14. Сейчас появилось больше подробностей на этот счет: источник рассказал о новшествах, которые будут реализованы в MIUI 14.





Данные основаны на ранней бета-версии MIUI 14 за номером 22.7.19. Как сообщается, в ней дебютирует новый «язык дизайна» – попросту говоря, будет много улучшений по части визуального оформления.





Изменится интерфейс приложения «Часы». Причем – и это очень интересно – стандартное приложение «Часы» можно будет удалить.

В MIUI 14 появится возможность полностью блокировать уведомления какого-либо приложения прямо из шторки.





В приложении камеры появится функция распознавания текста на фото, а в галерее MIUI появятся «ежедневные сториз» – фотоподборка за текущий день.

В MIUI 14 будет реализована защита от разного рода мошеннических действий на системном уровне – в звонках, сообщениях и приложениях. Например, она будет работать при поступлении звонков с неизвестных номеров и предупреждать пользователя о возможной опасности. Также телефон будет предупреждать, когда коды из SMS перенаправляются в социальные сети. Смартфон будет предупреждать о небезопасных финансовых транзакциях и т.д.

В общем, видно, что MIUI 14 должна улучшиться по всем фронтам: и в визуальном плане, и в функциональном.

Эта прошивка выйдет для большого количества устройства Xiaomi, Redmi и Poco. Приводим их списки, разбитые на бренды:

Xiaomi:

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12X;

Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi 12S;

Xiaomi 12S Pro;

Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition;

Xiaomi 12 Lite;

Xiaomi 12T;

Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi 11T;

Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi Mi 11 Lite 4G;

Xiaomi Mi 11 Lite 5G;

Xiaomi 11 Lite 5G NE;

Xiaomi Mi 11 LE;

Xiaomi Mi 11;

Xiaomi Mi 11i;

Xiaomi 11i;

Xiaomi 11i Hypercharge;

Xiaomi Mi 11 Ultra;

Xiaomi Mi 11 Pro;

Xiaomi Mi 11X;

Xiaomi Mi 11X Pro;

Xiaomi MIX 4;

Xiaomi MIX FOLD;

Xiaomi MIX FOLD 2;

Xiaomi Civi;

Xiaomi Civi 1S;

Xiaomi Mi Note 10 Lite;

Xiaomi Mi 10;

Xiaomi Mi 10i 5G;

Xiaomi Mi 10S;

Xiaomi Mi 10 Pro;

Xiaomi Mi 10 Lite;

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom;

Xiaomi Mi 10 Ultra;

Xiaomi Mi 10T;

Xiaomi Mi 10T Pro;

Xiaomi Mi 10T Lite;

Xiaomi Pad 5;

Xiaomi Pad 5 Pro;

Xiaomi Pad 5 Pro 5G.

Redmi:

Redmi Note 11;

Redmi Note 11 5G;

Redmi Note 11 SE;

Redmi Note 11 4G;

Redmi Note 11T 5G;

Redmi Note 11 Pro;

Redmi Note 11 Pro+ 5G;

Redmi Note 11S;

Redmi Note 11S 5G;

Redmi Note 11 Pro;

Redmi Note 11 Pro 5G;

Redmi Note 10 Pro;

Redmi Note 10 Pro Max;

Redmi Note 10;

Redmi Note 10S;

Redmi Note 10 Lite;

Redmi Note 10 5G;

Redmi Note 10T 5G;

Redmi Note 10T Japan;

Redmi Note 10 Pro 5G;

Redmi Note 9 4G;

Redmi Note 9 5G;

Redmi Note 9T 5G;

Redmi Note 9 Pro 5G;

Redmi K50;

Redmi K50 Pro;

Redmi K50 Gaming;

Redmi K50i;

Redmi K50i Pro;

Redmi K50S;

Redmi K50S Pro;

Redmi K40S;

Redmi K40 Pro;

Redmi K40 Pro+;

Redmi K40;

Redmi K40 Gaming;

Redmi K30S Ultra;

Redmi K30 Ultra;

Redmi K30 4G;

Redmi K30 Pro;

Redmi Note 8 (2021);

Redmi 10C;

Redmi 10A;

Redmi 10 Power;

Redmi 10;

Redmi 10 5G;

Redmi 10 Prime+ 5G;

Redmi 10 (Индия);

Redmi 10 Prime;

Redmi 10 Prime 2022;

Redmi 10 2022;

Redmi 9T;

Redmi 9 Power;

Redmi Note 11E;

Redmi Note 11E Pro;

Redmi Note 11T Pro;

Redmi Note 11T Pro+.

Poco:

Poco M2

Poco M2 Reloaded

Poco M3

Poco M4 Pro 4G

Poco M4 5G

Poco M5

Poco M5s

Poco X4 Pro 5G

Poco M2 Pro

Poco M4 Pro 5G

Poco M3 Pro 5G

Poco X3 NFC

Poco X3

Poco X3 Pro

Poco X3 GT

Poco X4 GT

Poco F4

Poco F3

Poco F3 GT

Poco C40

Poco C40+.

Важно отметить, что MIUI 14 выйдет в двух версиях – на базе Android 13 для самых свежих моделей, и на базе Android 12 для всех остальных. Премьера ее ожидается примерно в одно время с премьерой Xiaomi 13 – в конце ноября – начале декабря.