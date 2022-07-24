120 моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получат MIUI 14. Полный список устройств, подлежащих обновлению, и первые подробности о самой прошивке

Несколько дней тому назад известный китайский инсайдер сообщил о том, что MIUI 13.5, которую различные источники приписывали Xiaomi, не будет – вместо нее выйдет MIUI 14. Сейчас появилось больше подробностей на этот счет: источник рассказал о новшествах, которые будут реализованы в MIUI 14.
Данные основаны на ранней бета-версии MIUI 14 за номером 22.7.19. Как сообщается, в ней дебютирует новый «язык дизайна» – попросту говоря, будет много улучшений по части визуального оформления.
Изменится интерфейс приложения «Часы». Причем – и это очень интересно – стандартное приложение «Часы» можно будет удалить.
В MIUI 14 появится возможность полностью блокировать уведомления какого-либо приложения прямо из шторки.
В приложении камеры появится функция распознавания текста на фото, а в галерее MIUI появятся «ежедневные сториз» – фотоподборка за текущий день.
В MIUI 14 будет реализована защита от разного рода мошеннических действий на системном уровне – в звонках, сообщениях и приложениях. Например, она будет работать при поступлении звонков с неизвестных номеров и предупреждать пользователя о возможной опасности. Также телефон будет предупреждать, когда коды из SMS перенаправляются в социальные сети. Смартфон будет предупреждать о небезопасных финансовых транзакциях и т.д.
В общем, видно, что MIUI 14 должна улучшиться по всем фронтам: и в визуальном плане, и в функциональном.
Эта прошивка выйдет для большого количества устройства Xiaomi, Redmi и Poco. Приводим их списки, разбитые на бренды:
Xiaomi:
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi 13;
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12 Pro;
- Xiaomi 12X;
- Xiaomi 12S Ultra;
- Xiaomi 12S;
- Xiaomi 12S Pro;
- Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition;
- Xiaomi 12 Lite;
- Xiaomi 12T;
- Xiaomi 12T Pro;
- Xiaomi 11T;
- Xiaomi 11T Pro;
- Xiaomi Mi 11 Lite 4G;
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G;
- Xiaomi 11 Lite 5G NE;
- Xiaomi Mi 11 LE;
- Xiaomi Mi 11;
- Xiaomi Mi 11i;
- Xiaomi 11i;
- Xiaomi 11i Hypercharge;
- Xiaomi Mi 11 Ultra;
- Xiaomi Mi 11 Pro;
- Xiaomi Mi 11X;
- Xiaomi Mi 11X Pro;
- Xiaomi MIX 4;
- Xiaomi MIX FOLD;
- Xiaomi MIX FOLD 2;
- Xiaomi Civi;
- Xiaomi Civi 1S;
- Xiaomi Mi Note 10 Lite;
- Xiaomi Mi 10;
- Xiaomi Mi 10i 5G;
- Xiaomi Mi 10S;
- Xiaomi Mi 10 Pro;
- Xiaomi Mi 10 Lite;
- Xiaomi Mi 10 Lite Zoom;
- Xiaomi Mi 10 Ultra;
- Xiaomi Mi 10T;
- Xiaomi Mi 10T Pro;
- Xiaomi Mi 10T Lite;
- Xiaomi Pad 5;
- Xiaomi Pad 5 Pro;
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G.
Redmi:
- Redmi Note 11;
- Redmi Note 11 5G;
- Redmi Note 11 SE;
- Redmi Note 11 4G;
- Redmi Note 11T 5G;
- Redmi Note 11 Pro;
- Redmi Note 11 Pro+ 5G;
- Redmi Note 11S;
- Redmi Note 11S 5G;
- Redmi Note 11 Pro;
- Redmi Note 11 Pro 5G;
- Redmi Note 10 Pro;
- Redmi Note 10 Pro Max;
- Redmi Note 10;
- Redmi Note 10S;
- Redmi Note 10 Lite;
- Redmi Note 10 5G;
- Redmi Note 10T 5G;
- Redmi Note 10T Japan;
- Redmi Note 10 Pro 5G;
- Redmi Note 9 4G;
- Redmi Note 9 5G;
- Redmi Note 9T 5G;
- Redmi Note 9 Pro 5G;
- Redmi K50;
- Redmi K50 Pro;
- Redmi K50 Gaming;
- Redmi K50i;
- Redmi K50i Pro;
- Redmi K50S;
- Redmi K50S Pro;
- Redmi K40S;
- Redmi K40 Pro;
- Redmi K40 Pro+;
- Redmi K40;
- Redmi K40 Gaming;
- Redmi K30S Ultra;
- Redmi K30 Ultra;
- Redmi K30 4G;
- Redmi K30 Pro;
- Redmi Note 8 (2021);
- Redmi 10C;
- Redmi 10A;
- Redmi 10 Power;
- Redmi 10;
- Redmi 10 5G;
- Redmi 10 Prime+ 5G;
- Redmi 10 (Индия);
- Redmi 10 Prime;
- Redmi 10 Prime 2022;
- Redmi 10 2022;
- Redmi 9T;
- Redmi 9 Power;
- Redmi Note 11E;
- Redmi Note 11E Pro;
- Redmi Note 11T Pro;
- Redmi Note 11T Pro+.
Poco:
- Poco M2
- Poco M2 Reloaded
- Poco M3
- Poco M4 Pro 4G
- Poco M4 5G
- Poco M5
- Poco M5s
- Poco X4 Pro 5G
- Poco M2 Pro
- Poco M4 Pro 5G
- Poco M3 Pro 5G
- Poco X3 NFC
- Poco X3
- Poco X3 Pro
- Poco X3 GT
- Poco X4 GT
- Poco F4
- Poco F3
- Poco F3 GT
- Poco C40
- Poco C40+.
Важно отметить, что MIUI 14 выйдет в двух версиях – на базе Android 13 для самых свежих моделей, и на базе Android 12 для всех остальных. Премьера ее ожидается примерно в одно время с премьерой Xiaomi 13 – в конце ноября – начале декабря.