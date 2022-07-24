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120 моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получат MIUI 14. Полный список устройств, подлежащих обновлению, и первые подробности о самой прошивке

120 моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получат MIUI 14. Полный список устройств, подлежащих обновлению, и первые подробности о самой прошивке

Несколько дней тому назад известный китайский инсайдер сообщил о том, что MIUI 13.5, которую различные источники приписывали Xiaomi, не будет – вместо нее выйдет MIUI 14. Сейчас появилось больше подробностей на этот счет: источник рассказал о новшествах, которые будут реализованы в MIUI 14.


Данные основаны на ранней бета-версии MIUI 14 за номером 22.7.19. Как сообщается, в ней дебютирует новый «язык дизайна» – попросту говоря, будет много улучшений по части визуального оформления.  

120 моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получат MIUI 14. Полный список устройств, подлежащих обновлению, и первые подробности о самой прошивке

Изменится интерфейс приложения «Часы». Причем – и это очень интересно – стандартное приложение «Часы» можно будет удалить.

В MIUI 14 появится возможность полностью блокировать уведомления какого-либо приложения прямо из шторки.

120 моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получат MIUI 14. Полный список устройств, подлежащих обновлению, и первые подробности о самой прошивке

В приложении камеры появится функция распознавания текста на фото, а в галерее MIUI появятся «ежедневные сториз» – фотоподборка за текущий день.

120 моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получат MIUI 14. Полный список устройств, подлежащих обновлению, и первые подробности о самой прошивке

В MIUI 14 будет реализована защита от разного рода мошеннических действий на системном уровне – в звонках, сообщениях и приложениях. Например, она будет работать при поступлении звонков с неизвестных номеров и предупреждать пользователя о возможной опасности. Также телефон будет предупреждать, когда коды из SMS перенаправляются в социальные сети. Смартфон будет предупреждать о небезопасных финансовых транзакциях и т.д.

120 моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получат MIUI 14. Полный список устройств, подлежащих обновлению, и первые подробности о самой прошивке
120 моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получат MIUI 14. Полный список устройств, подлежащих обновлению, и первые подробности о самой прошивке
120 моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получат MIUI 14. Полный список устройств, подлежащих обновлению, и первые подробности о самой прошивке
120 моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получат MIUI 14. Полный список устройств, подлежащих обновлению, и первые подробности о самой прошивке

В общем, видно, что MIUI 14 должна улучшиться по всем фронтам: и в визуальном плане, и в функциональном.

Эта прошивка выйдет для большого количества устройства Xiaomi, Redmi и Poco. Приводим их списки, разбитые на бренды:

Xiaomi:

  • Xiaomi 13 Pro;

  • Xiaomi 13;

  • Xiaomi 12;

  • Xiaomi 12 Pro;

  • Xiaomi 12X;

  • Xiaomi 12S Ultra;

  • Xiaomi 12S;

  • Xiaomi 12S Pro;

  • Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition;

  • Xiaomi 12 Lite;

  • Xiaomi 12T;

  • Xiaomi 12T Pro;

  • Xiaomi 11T;

  • Xiaomi 11T Pro;

  • Xiaomi Mi 11 Lite 4G;

  • Xiaomi Mi 11 Lite 5G;

  • Xiaomi 11 Lite 5G NE;

  • Xiaomi Mi 11 LE;

  • Xiaomi Mi 11;

  • Xiaomi Mi 11i;

  • Xiaomi 11i;

  • Xiaomi 11i Hypercharge;

  • Xiaomi Mi 11 Ultra;

  • Xiaomi Mi 11 Pro;

  • Xiaomi Mi 11X;

  • Xiaomi Mi 11X Pro;

  • Xiaomi MIX 4;

  • Xiaomi MIX FOLD;

  • Xiaomi MIX FOLD 2;

  • Xiaomi Civi;

  • Xiaomi Civi 1S;

  • Xiaomi Mi Note 10 Lite;

  • Xiaomi Mi 10;

  • Xiaomi Mi 10i 5G;

  • Xiaomi Mi 10S;

  • Xiaomi Mi 10 Pro;

  • Xiaomi Mi 10 Lite;

  • Xiaomi Mi 10 Lite Zoom;

  • Xiaomi Mi 10 Ultra;

  • Xiaomi Mi 10T;

  • Xiaomi Mi 10T Pro;

  • Xiaomi Mi 10T Lite;

  • Xiaomi Pad 5;

  • Xiaomi Pad 5 Pro;

  • Xiaomi Pad 5 Pro 5G.

Redmi:

  • Redmi Note 11;

  • Redmi Note 11 5G;

  • Redmi Note 11 SE;

  • Redmi Note 11 4G;

  • Redmi Note 11T 5G;

  • Redmi Note 11 Pro;

  • Redmi Note 11 Pro+ 5G;

  • Redmi Note 11S;

  • Redmi Note 11S 5G;

  • Redmi Note 11 Pro;

  • Redmi Note 11 Pro 5G;

  • Redmi Note 10 Pro;

  • Redmi Note 10 Pro Max;

  • Redmi Note 10;

  • Redmi Note 10S;

  • Redmi Note 10 Lite;

  • Redmi Note 10 5G;

  • Redmi Note 10T 5G;

  • Redmi Note 10T Japan;

  • Redmi Note 10 Pro 5G;

  • Redmi Note 9 4G;

  • Redmi Note 9 5G;

  • Redmi Note 9T 5G;

  • Redmi Note 9 Pro 5G;

  • Redmi K50;

  • Redmi K50 Pro;

  • Redmi K50 Gaming;

  • Redmi K50i;

  • Redmi K50i Pro;

  • Redmi K50S;

  • Redmi K50S Pro;

  • Redmi K40S;

  • Redmi K40 Pro;

  • Redmi K40 Pro+;

  • Redmi K40;

  • Redmi K40 Gaming;

  • Redmi K30S Ultra;

  • Redmi K30 Ultra;

  • Redmi K30 4G;

  • Redmi K30 Pro;

  • Redmi Note 8 (2021);

  • Redmi 10C;

  • Redmi 10A;

  • Redmi 10 Power;

  • Redmi 10;

  • Redmi 10 5G;

  • Redmi 10 Prime+ 5G;

  • Redmi 10 (Индия);

  • Redmi 10 Prime;

  • Redmi 10 Prime 2022;

  • Redmi 10 2022;

  • Redmi 9T;

  • Redmi 9 Power;

  • Redmi Note 11E;

  • Redmi Note 11E Pro;

  • Redmi Note 11T Pro;

  • Redmi Note 11T Pro+.

Poco:

  • Poco M2

  • Poco M2 Reloaded

  • Poco M3

  • Poco M4 Pro 4G

  • Poco M4 5G

  • Poco M5

  • Poco M5s

  • Poco X4 Pro 5G

  • Poco M2 Pro

  • Poco M4 Pro 5G

  • Poco M3 Pro 5G

  • Poco X3 NFC

  • Poco X3

  • Poco X3 Pro

  • Poco X3 GT

  • Poco X4 GT

  • Poco F4

  • Poco F3

  • Poco F3 GT

  • Poco C40

  • Poco C40+.

Важно отметить, что MIUI 14 выйдет в двух версиях – на базе Android 13 для самых свежих моделей, и на базе Android 12 для всех остальных. Премьера ее ожидается примерно в одно время с премьерой Xiaomi 13 – в конце ноября – начале декабря. 

Poco Redmi Xiaomi
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