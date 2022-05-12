120 Гц, AMOLED, microSD, разъём для наушников, небольшая масса и американский бренд. Представлен Motorola Moto G82

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Ассортимент компании Motorola пополнился среднебюджетным смартфоном Moto G82 стоимостью 330 долларов.





Его характеристики совершенно не впечатляют на фоне китайских конкурентов, но тут стоит помнить, что в тех же США ни Xiaomi, ни Huawei или Honor, ни Realme не продаются. И поэтому Motorola там после ухода LG уверенно заняла третье место после Apple и Samsung.

Как бы там ни было, за 330 долларов покупатели получат смартфон со 120-герцевым экраном AMOLED диагональю 6,6 дюйма, и это хорошо. А вот Snapdragon 695 за такие деньги уже видеть немного странно. Хотя та же Sony Xperia 10 IV имеет такую же платформу при цене 500 евро.





Moto G82 также имеет 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти, главную камеру с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией, ширик разрешением 8 Мп и фронтальную камеру разрешением 16 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА•ч, есть 30-ваттная быстрая зарядка. Из остального можно отметить разъём для наушников, слот для microSD, защиту от влаги (IP52) и габариты 161 х 74,5 х 8 мм при массе 173 г, то есть смартфон достаточно лёгкий для своих размеров. А ещё в комплекте есть не только зарядное устройство, но и наушники и даже чехол.