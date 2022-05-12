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    120 Гц, AMOLED, microSD, разъём для наушников, небольшая масса и американский бренд. Представлен Motorola Moto G82

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    120 Гц, AMOLED, microSD, разъём для наушников, небольшая масса и американский бренд. Представлен Motorola Moto G82

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    Ассортимент компании Motorola пополнился среднебюджетным смартфоном Moto G82 стоимостью 330 долларов. 


    Его характеристики совершенно не впечатляют на фоне китайских конкурентов, но тут стоит помнить, что в тех же США ни Xiaomi, ни Huawei или Honor, ни Realme не продаются. И поэтому Motorola там после ухода LG уверенно заняла третье место после Apple и Samsung. 

    Как бы там ни было, за 330 долларов покупатели получат смартфон со 120-герцевым экраном AMOLED диагональю 6,6 дюйма, и это хорошо. А вот Snapdragon 695 за такие деньги уже видеть немного странно. Хотя та же Sony Xperia 10 IV имеет такую же платформу при цене 500 евро. 

    120 Гц, AMOLED, microSD, разъём для наушников, небольшая масса и американский бренд. Представлен Motorola Moto G82

    Moto G82 также имеет 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти, главную камеру с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией, ширик разрешением 8 Мп и фронтальную камеру разрешением 16 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА•ч, есть 30-ваттная быстрая зарядка. Из остального можно отметить разъём для наушников, слот для microSD, защиту от влаги (IP52) и габариты 161 х 74,5 х 8 мм при массе 173 г, то есть смартфон достаточно лёгкий для своих размеров. А ещё в комплекте есть не только зарядное устройство, но и наушники и даже чехол.  

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