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    120 Гц, AMOLED, 80 Вт, Snapdragon 870 и цена ниже 400 долларов. Таким ожидается iQOO Neo 6 SE

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    120 Гц, AMOLED, 80 Вт, Snapdragon 870 и цена ниже 400 долларов. Таким ожидается iQOO Neo 6 SE

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    Бренд iQOO на днях представил доступный флагман Neo 6 с SoC Snapdragon 8 Gen 1, 120-герцевым экраном и 80-ваттной зарядкой всего за 435 долларов. Вскоре у него появится ещё более доступная версия. 


    Модель Neo 6 SE сохранит экран AMOLED диагональю 6,62 дюйма с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 1300 кд/м2 и частотой обновления 120 Гц. Останется неизменным и аккумулятор ёмкостью 4700 мА•ч с 80-ваттной зарядкой.  

    Основное изменение — платформа. Вместо Snapdragon 8 Gen 1 младшая версия получит Snapdragon 870, который лучше новинки как минимум в вопросе троттлинга. Остальные параметры пока неизвестны, но, вероятно, они будут такими же, как у старшей модели. При этом цена должна быть ниже.  

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