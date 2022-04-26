120 Гц, AMOLED, 80 Вт, Snapdragon 870 и цена ниже 400 долларов. Таким ожидается iQOO Neo 6 SE

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Бренд iQOO на днях представил доступный флагман Neo 6 с SoC Snapdragon 8 Gen 1, 120-герцевым экраном и 80-ваттной зарядкой всего за 435 долларов. Вскоре у него появится ещё более доступная версия.





Модель Neo 6 SE сохранит экран AMOLED диагональю 6,62 дюйма с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 1300 кд/м2 и частотой обновления 120 Гц. Останется неизменным и аккумулятор ёмкостью 4700 мА•ч с 80-ваттной зарядкой.

Основное изменение — платформа. Вместо Snapdragon 8 Gen 1 младшая версия получит Snapdragon 870, который лучше новинки как минимум в вопросе троттлинга. Остальные параметры пока неизвестны, но, вероятно, они будут такими же, как у старшей модели. При этом цена должна быть ниже.