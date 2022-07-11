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12 вещей, которые нужно прекратить делать уже сегодня Pentester



1. Прекратите проводить время не с теми людьми. Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее с людьми, выжимающими из вас все соки. Если кто-то хочет, чтобы вы присутствовали в его жизни, он позаботится о вашем комфорте. Вам не придется бороться за место рядом с ним. Никогда не цепляйтесь за тех, кто постоянно нивелирует вашу ценность. И помните, что настоящие друзья — это не те, кто поддерживает вас, когда вы и так на коне, а те, кто остается рядом, когда дела ваши плохи.2. Прекратите убегать от своих проблем. Встречайте их лицом к лицу. Нет, это не будет легко. В мире нет существа, способного идеально держать удар. От нас не требуется моментально решить все проблемы. Мы просто иначе устроены. Норма для нас — огорчаться, испытывать боль, грустить, спотыкаться и падать. В этом и есть смысл жизни — сталкиваться с проблемами, учиться, адаптироваться и в конце концов решать их. Именно это и делает нас людьми.3. Прекратите врать самим себе. Вы можете делать это с кем угодно, но только не с собой. Наша жизнь может улучшиться лишь тогда, когда мы позволяем себе рисковать, и первый, самый нелегкий риск для нас — это быть честными с самими собой.4. Прекратите отодвигать свои потребности на задний план. Страшнее всего потерять себя, вкладывая слишком много в любовь к кому-то другому и забывая о собственной значимости. Нет, не оставляйте других, но помогите же и себе. Если существует подходящий момент, чтобы услышать себя и сделать то, что для вас действительно важно, то этот момент настал.5. Не пытайтесь быть кем-то другим. Одна из самых сложных задач в жизни — это быть самим собой в мире, который пытается сделать вас похожим на всех остальных. Кто-то всегда будет красивее, кто-то всегда будет умнее, а кто-то всегда будет моложе, но они никогда не будут вами. Не пытайтесь изменить себя на радость людям. Будьте собой, и те, кто вам действительно нужен, полюбят вас таким, как есть.6. Прекратите держаться за прошлое. Вы не сможете начать новую главу своей жизни, пока будете перечитывать предыдущую.7. Прекратите бояться ошибок.Делать что-то и ошибаться — как минимум в десять раз эффективнее, чем ничего не делать. Каждый успех несет следы былых неудач, и каждая неудача ведет к успеху. В конечном итоге вы гораздо больше будете жалеть о том, чего вы НЕ сделали, а не о том, что сделали.8. Прекратите ругать себя за прошлые ошибки. Мы можем любить не того человека и оплакивать свои ошибки, но даже если все идет не так, одно можно сказать точно: ошибки помогают нам находить правильных людей и правильные вещи. Мы все заблуждаемся, боремся и даже оплакиваем ошибки прошлого. Но вы не ваши ошибки, вы не ваша борьба, вы — здесь и сейчас — имеете возможность выстроить свой день и свое будущее. Что бы ни случилось в вашей жизни, это готовит вас к еще одному шагу в будущее.9. Прекратите пытаться купить счастье. Многое из того, что мы хотим, стоит дорого. Но правда заключается в том, что вещи, которые действительно делают нас счастливыми — любовь, смех и работа над своими чувствами — совершенно бесплатны.10. Прекратите искать кого-то, чтобы стать счастливым. Если вы недовольны собой, своей личностью, то и долгосрочные отношения с кем-то не сделают вас счастливее. Нужно создать стабильность в своей жизни, прежде чем делиться ей с кем-то еще.11. Прекратите бездельничать. Не раздумывайте слишком долго, иначе вы создадите проблемы даже там, где их не было. Оценивайте ситуацию — и предпринимайте решительные действия. Любой прогресс сопряжен с риском. И здесь важна очередность. Вы не сможете читать, не узнав грамоты.12. Прекратите думать, что вы не готовы. Никто и никогда не чувствует себя готовым к чему бы то ни было на 100%. Большинство серьезных возможностей заставляют нас выйти из зоны комфорта.



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