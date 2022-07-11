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12 лучших продуктов, которые делают вас счастливыми Asylbek



Instruction

1. Вот то, что вы, вероятно, не знали о фруктах, которые делают наши песочные коржи такими вкусными. Клубника не только содержит витамин С, который, как было доказано, улучшает настроение, но также обеспечивает вас столь необходимым калием, который помогает в генерации нервных клеток и помогает регулировать все другие минералы, которые вы попадаете в свое тело.

2. Ладно, не все любят рыбу. Но для тех, кто это делает, лосось полон полезных вещей для вашего тела. Например, в нем есть омега-3 жирные кислоты, а также витамин D, которые помогают высвобождать серотонин, гормон «хорошего самочувствия». Пятилетнее исследование показало, что люди, страдающие депрессией, реже грустили или злились, включая жирную рыбу, например лосось, три раза в неделю. Итак, добавьте в свой рацион немного лосося, и вы можете просто обнаружить, что ваша депрессия проходит.

3. Ах, Подсолнух. Это такое красивое растение, которое растет в садах и дворах по всей стране и играет главную роль в таких играх, как Plants vs. Zombies. Но те семена, которые можно найти где угодно, содержат всевозможные вкусности. Два из них – селен и магний. Обе эти добавки должны вызывать у вас прилив положительных эмоций. Кроме того, аминокислоты в подсолнухах помогают повысить уровень серотонина, о котором мы говорили ранее.

4. Некоторые женщины переживают резкие перепады настроения в «это время месяца». Но на самом деле было показано, что йогурт уменьшает депрессию, грусть, плач и раздражительность во время ПМС. Это из-за кальция в йогурте . Диета, содержащая около 1300 мг йогурта, улучшила самочувствие участвовавших в исследовании женщин, поскольку одна чашка йогурта содержит более 400 мг кальция. Две чашки йогурта дадут вам рекомендуемую дневную норму, а остальное вы получите из других источников. Итак, йогурт может быть тем, что поднимает настроение, когда вы чувствуете себя подавленным. Тоже вкусно.

5. Грецкие орехи содержат множество антиоксидантов и омега-3, а также добавку, стабилизирующую настроение, под названием магний. Омега-3 повышают ваше настроение, а магний поддерживает его в стабильном состоянии. Исследование показало, что у людей с дефицитом магния (в сочетании со слишком большим количеством кальция) наблюдаются симптомы депрессии, в том числе проблемы со сном, раздражение и сильное беспокойство. Итак, вы можете есть грецкие орехи в одиночку, а можете добавить их в салат или другие продукты.

6. Помидоры черри содержат антиоксидант ликопин. Ликопин полезен для вашего психического здоровья, поскольку уменьшает воспаление головного мозга. Воспаление – это реакция организма на болезнь или токсин, а также воспаление мозга, по мнению некоторых экспертов, воспаление мозга приводит к симптомам депрессии. Итак, что тебе терять? Сделайте салат из помидоров черри и посмотрите, не станет ли вам после этого лучше.

7. Правильно, ваша любимая закуска из фильма набита углеводами, которые вызывают значительное повышение уровня серотонина. Это делает нас счастливыми и улучшает настроение, помогает расслабиться. К сожалению, углеводы также могут вызвать увеличение веса, если вы едите их слишком много. Хорошая новость в том, что есть углеводы, которые не помешают вам надеть этот купальный костюм. Вам нужны углеводы с низким содержанием сахара и большим количеством клетчатки. Вы можете получить эти углеводы из фруктов, овощей и цельного зерна, включая, как вы уже догадались, попкорн.

8. Вы знаете орегано. Это та специя, которую вы добавляете в пиццу, спагетти и некоторые другие продукты, но употребление большего количества ее позволит вам усвоить кофейную кислоту, розмариновую кислоту и кверцетин. Было доказано, что все три из этих добавок помогают при депрессии. Также предполагается, что они помогают справиться с тревогой и придают вам энергию.

9. Ладно, обезьяны. Обязательно ешьте бананы. Они богаты калием, который дает вам энергию, а также магнием, о котором мы говорили ранее. Они также содержат витамин B6, который является добавкой, необходимой для успешного создания нейромедиаторов, таких как часто обсуждаемый серотонин, а также дофамин. Это химические вещества, непосредственно отвечающие за ваше счастье и энергию.

10. Вы слышали рекламу. Невероятное съедобное яйцо. Это правда: яйца содержат так много вкусностей, что вы должны сделать их употребление в пищу в первую очередь, если страдаете от симптомов депрессии. Яйца содержат цинк, омега-3 жирные кислоты, белок и йод. Да, и давайте не будем забывать, что яйца содержат необходимый вам белок. Это действительно потрясающая еда, потому что все эти вещи в некотором роде помогают бороться с депрессией, помогают повысить мозговую активность и дают вам заряд энергии.

11. Следующий пункт в нашем списке – индейка. Вы знаете, когда вы едите индейку и чувствуете сонливость и удовлетворение? Оказалось, что индейка содержит триптофан, который является мягким успокаивающим средством и вырабатывает ниацин и серотонин, которые улучшают ваше настроение.

12. Устрицы не только помогают при тревоге из-за содержащегося в них цинка, который действует как стабилизатор настроения, но устрицы также являются афродизиаком, вызывая у некоторых людей чувство влечения и любви. Цинк важен для вашего тела, потому что, если вы испытываете стресс , уровень цинка падает, поэтому ешьте устриц и улучшайте настроение. Тогда вы даже можете найти свою вторую половинку и поиграть.

Note

Эти продукты вам помогут стать счастливее, но не нужна много есть из за этого у вас могут возникнуть проблемы с желудком



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