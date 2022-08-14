12 228 потоковых процессоров, шина памяти разрядностью 384 бита и 192 МБ быстрой кэш-памяти. Возможные характеристики Radeon RX 7900 XT

В Сети опубликована очередная порция предварительных подробностей о 3D-картах AMD нового поколения.





Предполагается, Radeon RX 7900 XT будет построена на GPU Navi 31, состоящим из одного модуля GCD (эквивалент CCD в процессорах Ryzen) c 12 288 потоковыми процессорами и шести модулей MCD – каждый с 16 МБ кэш-памяти третьего уровня (Infinity Cache) и 64-битным контроллером памяти. В сумме это дает 96 МБ кэш-памяти и шину разрядностью 384 бита, однако применение технологии объемной упаковки позволит разместить на каждом MCD еще по чипу кэш-памяти, в итоге общий объем Infinity Cahce составит 192 МБ.



Схематичное изображение компоновки GPU Navi 31, Navi 32 и Navi 33

Это – полная конфигурация Navi 31, а будет еще и урезанный вариант – с 10 752 потоковыми процессорами и пятью MCD – cо 160 МБ Infinity Cache и 320-разрядной шиной. Такой GPU может лечь в основу Radeon RX 7800 XT.

Navi 32 – еще один претендент на Radeon RX 7800 XT (или скорее Radeon RX 7800). Тут прогнозируется наличие 7680 потоковых процессоров, 256-битной шины и 64 МБ Infinity Cache (никаких дополнительных чипов кэш-памяти уже не будет). Наконец, Radeon RX 7700 XT может получить монолитный GPU Navi 33 с 4096 потоковыми процессорами и 32 МБ Infinity Cahce и 128-разрядной шиной.