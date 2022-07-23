12 000 мА·ч и 65 Вт, защита IP69K, 64 Мп и NFC за 240 долларов. В Китае стартуют продажи «бэтсмартфона» Doogee S89 Pro

Как пишет источник, в Китае скоро начнутся продажи смартфона Doogee S89 Pro – это еще один представитель класса устройств с максимальной защитой: аппарат отвечает и требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H и степеням IP68 и IP69K. Это максимальный уровень защиты оболочки: у Doogee S89 Pro пыле- и водонепроницаемый корпус.





Doogee S89 Pro построен на однокристальной платформе MediaTek Helio P90, имеет 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Экран характеризуется диагональю 6,55 дюйма и разрешением 2340 х 1080 пикселей. Емкость аккумулятора составила 12 000 мА·ч, он поддерживает проводную зарядку мощностью 65 Вт и беспроводную мощностью 15 Вт.

Тыльная панель оформлена в виде силуэта Бэтмена. По крайней мере, так считают создатели смартфона. В основной камере применяются датчики с разрешением 64, 20 (модуль ночного видения) и 8 Мп. Размещенные чуть ниже светодиоды могут подсвечиваться во время звонка или мигать в такт музыки. Фронтальная камера – 16-мегапиксельная. Также смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, модемом LTE и чипом NFC. В качестве ОС выступает Android 12.





Doogee S89 Pro можно будет приобрести на Aliexpress 25 июля по цене 240 долларов, потом стоимость повысится.