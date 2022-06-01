11-литровый мини-ПК с Radeon RX 6950 XT. Для Falcon Northwest Tiki теперь доступна топовая новинка AMD

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Компания Falcon Northwest, которая 10 лет назад выпустила первый в мире игровой мини-ПК формата Micro-Tower, добавила в свой конфигуратор самую производительную видеокарту AMD на данный момент.





Начнём с того, что речь идёт о мини-ПК Tiki. Это та самая модель, которую представили 10 лет назад. Конечно, за эти годы она не раз изменялась, но название осталось то же. Более того, габариты в целом почти не изменились: 34,5 х 33 х 10 см.

В этот небольшой корпус производитель умудрился уместить не только Radeon RX 6950 XT, а именно она появилась в конфигураторе, но также топовый CPU AMD либо Intel (Ryzen 9 5950X либо Core i9-12900), до 64 ГБ ОЗУ, два накопителя формата 2,5 дюйма и один формата 3,5 дюйма, а также БП мощностью 800 либо 1000 Вт.





За модель с Radeon RX 6950 XT придётся отдать от 4000 долларов. Есть также возможность установить GeForce RTX 3090 Ti.