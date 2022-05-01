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    108 Мп для дешевых смартфонов. Раскрыты все параметры датчика изображения Samsung ISOCELL HM6

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    108 Мп для дешевых смартфонов. Раскрыты все параметры датчика изображения Samsung ISOCELL HM6

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    Представленный 7 апреля недорогой смартфон Realme 9 4G стал первой в мире моделью с датчиком изображения Samsung  ISOCELL HM6, но на момент анонса устройства все характеристики сенсора раскрыты не были. Теперь же они известны.

    Samsung ISOCELL HM6 позволяет делать снимки разрешением 12 000 х 9 000 пикселей, снимать видео 8К со скоростью 24 к/с или 4К со скоростью 120 к/с. Оптический формат – 1/1,67 дюйма.

    108 Мп для дешевых смартфонов. Раскрыты все параметры датчика изображения Samsung ISOCELL HM6

    Пикселей много, 108 миллионов, поэтому размер пикселя невелик – 0,64 мкм. Однако за счет технологии объединения пикселей «9-в-1» размер такого «суперпикселя» увеличивается до 1,92 мкм – и это полезно для ситуаций, когда освещения мало. Например, во время ночной съемки. Датчик также поддерживает технологии Smart-ISO (она же WDR) и PDAF. В качестве форматов вывода изображения присутствует RAW.

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