108 Мп для дешевых смартфонов. Раскрыты все параметры датчика изображения Samsung ISOCELL HM6

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Представленный 7 апреля недорогой смартфон Realme 9 4G стал первой в мире моделью с датчиком изображения Samsung ISOCELL HM6, но на момент анонса устройства все характеристики сенсора раскрыты не были. Теперь же они известны.

Samsung ISOCELL HM6 позволяет делать снимки разрешением 12 000 х 9 000 пикселей, снимать видео 8К со скоростью 24 к/с или 4К со скоростью 120 к/с. Оптический формат – 1/1,67 дюйма.





Пикселей много, 108 миллионов, поэтому размер пикселя невелик – 0,64 мкм. Однако за счет технологии объединения пикселей «9-в-1» размер такого «суперпикселя» увеличивается до 1,92 мкм – и это полезно для ситуаций, когда освещения мало. Например, во время ночной съемки. Датчик также поддерживает технологии Smart-ISO (она же WDR) и PDAF. В качестве форматов вывода изображения присутствует RAW.