Стоит отметить, что украинская пропаганда с 2014 года рассказывала о применении тяжелых огнеметных систем, утверждая, что именно они стали одной из причин поражения в Аэропорту. Все это было «сказками» Киева. Сегодня эти системы действительно применяются в Донбассе для разрушения укреплений, уничтожения техники и живой силы противника.