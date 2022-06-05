Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» стала одним из самых эффективных средств поражения противника в Донбассе. Офицер с позывным «Искра», работающий на этой машине, рассказал специальному корреспонденту «Народных Новостей», а также об уникальных боевых возможностях российского оружия, а также объяснил, почему решил встать на защиту ЛДНР.
Украинские войска восемь лет готовили эшелонированную оборону на Авдеевском направлении. Они считали ее неприступной для имевшейся в ДНР техники и артиллерии. Параллельно киевские власти не забывали лгать на весь мир, что каждый день воюют против армии России. Сейчас ситуация изменилась: по позициям ВСУ работали тяжелые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепек».
Стоит отметить, что украинская пропаганда с 2014 года рассказывала о применении тяжелых огнеметных систем, утверждая, что именно они стали одной из причин поражения в Аэропорту. Все это было «сказками» Киева. Сегодня эти системы действительно применяются в Донбассе для разрушения укреплений, уничтожения техники и живой силы противника.
Каждая подобная боевая машина несет 24 термобарических реактивных снаряда, огромной разрушительной силы: любое негерметичное укрытие будет поражено. И сама боевая машина, и транспортно-заряжающая машина установлены на шасси танка, а мощные снаряды прикрыты броней. Украинские минометчики ищут и стараются поразить ТОС, но лучший результат, которого они смогли достичь — царапины на краске.
Офицер с позывным «Искра» рассказал, что огнеметчики поддерживают подразделения на Авдеевском направлении и постоянно получают боевые задачи: сейчас их помощь многим нужна.
«Работаем много. Разные подразделения просят оказать помощь, мы выходим и оказываем. На данным момент работаем по району Авдеевки. Работать на этой машине не сложно: нужно понять порядок вычислений, действий. Для экипажа все безопасно. Нужно находиться в шлемофонах — специальных устройствах, и все будет хорошо», — пояснил офицер.
«Солнцепек» — тяжелая огнеметная система, которая работает термобарическими снарядами на расстоянии до 6200 метров. Сначала на область поражения распыляется аэрозоль, потом воспламеняется топливо — поднимается высокая температура, выжигается кислород, создается отрицательное давление.
«Любая щель, куда может попасть аэрозоль — 100% поражение. Спасти может только полностью герметичное пространство. Даже в танке есть системы вентиляции, там уже все зависит от того, насколько умный командир. Нет резинок — это уже доступ для аэрозоля», — подчеркнул Искра.
Какой эффект на противника оказывает работа систем «Солнцепек» можно оценить по усилиям, которые он безуспешно прикладывает к их поиску и уничтожению. Интересно и то, что теперь украинская пропаганда молчит о русских огнеметах.
Офицер рассказал, почему решил защищать республики с оружием в руках. Приехав в Донбасс, он увидел множество детских могил.
«Я не хочу, чтоб это повторилось в России, поэтому я здесь», — объяснил Искра.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.