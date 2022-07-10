10 рецептов заготовок из яблок на зиму

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заготовки из яблок на зиму Olga-Safronova



ВАРЕНЬЕ-ПЯТИМИНУТКА ИЗ ЯБЛОКПодготовленные яблоки нарезать на кусочки 1,5-2 см и засыпать сахаром. Оставить их на час, периодически перемешивая. Когда появится сок, поставить на слабый огонь и довести до кипения, непрерывно энергично помешивая, чтобы яблоки не пригорали. Выложить яблоки в подготовленные стеклянные банки и закатать крышками, хранить в любом месте. На 1 кг очищенных от сердцевины и кожицы яблок — 150-200 г сахара. ВАРЕНЬЕ ИЗ ПЕЧЕНЫХ ЯБЛОКЯблоки очистить и нарезать на кусочки, засыпать сахаром, сложить в эмалированную кастрюлю и поставить в не очень горячую духовку. Испеченные яблоки расфасовать в подготовленные стеклянные банки и закатать. Варенье из яблок сладких сортов можно приготовить без сахара. На 1 кг очищенных от сердцевины и кожицы яблок — 100-150 г сахара. ЖЕЛЕ-ВАРЕНЬЕ ИЗ ЯБЛОК (БОЛГАРСКИЙ РЕЦЕПТ)Нарезать на восемь частей яблоки и смешать с нарезанными ломтиками лимонов (с кожицей и семенами), залить водой, чтобы она покрыла плоды, и варить до мягкости. Сок процедить и добавить сахара, варить на сильном огне, пока сироп не загустеет (капля сиропа на блюдечке не должна расплываться). За 2-3 минуты до снятия желе с огня добавить лимонную кислоту и по желанию ядро очищенного высушенного грецкого ореха. Банки заклеить целлофаном. На 2 кг яблок — 2 лимона, на 1 л сока — 750 г сахара, 1 ч. ложка лимонной кислоты, 50 г ядер грецкого ореха.ВАРЕНЬЕ ИЗ РАЙСКИХ ЯБЛОКПромыть яблоки в холодной воде, очистить от стебельков, выложить в медный таз или эмалированную миску, засыпать сахарным песком, залить водой и поставить в теплое место. На следующий день варить 1,5-2 часа на небольшом огне. Чтобы определить, готово ли варенье, следует на блюдце и разделить каплю на две части. Если они сольются медленно, варенье удалось. На стакан яблок — стакан сахара и 2-2,5 ст. ложки воды.ЖЕЛЕ ИЗ ЯБЛОКНарезать яблоки и потушить их в воде с гвоздикой до мягкости. Пропустить массу через сито. Нагреть яблочное пюре, добавить в него сахар, мякоть лимона с соком и варить до полного его растворения. Все готовить на сильном огне. Желе будет готово, когда капля сиропа быстро застынет на холодной тарелке. Остудить желе и поместить его в стерильные банки. На 600 г пюре — 400 г сахара. На 1,5 кг яблок — 600 г воды, 10-12 шт. гвоздики, сок и мякоть 0,5 лимона.ПОВИДЛО ИЗ ЯБЛОКВымыть и нарезать яблоки, вынув из них сердцевину и косточки, положить в кастрюлю и подлить немного воды. Подогрев до размягчения, в горячем виде протереть их через сито. Пюре смешать с сахаром и варить, все время помешивая. Чтобы повидло было плотным, сахара нужно положить меньше на 100-200 г. Хранить повидло можно в стеклянных банках или в деревянных ящичках, выложенных пергаментом. На остывшем повидле, если не размешивать, образуется плотная корочка. Она предохранит продукт от порчи. На 1 кг яблонного пюре — не менее 800 г сахара, а если яблоки кислые, то и больше.ПОВИДЛО ИЗ ЯБЛОК БЕЗ САХАРАНарезать яблоки на кусочки, залить водой и проварить 10-15 минут, непрерывно помешивая, затем протереть через сито. Полученное пюре варить, пока хорошо не загустеет, следить, чтобы не пригорело. Затем в теплом виде разложить его в стерилизованные банки и, закрыв прокипяченными крышками, пастеризовать при температуре 100°С пол-литровые банки — 15 минут, литровые — 20, трехлитровые — 30. Яблочное повидло можно хранить в течение года. На 1 кг яблок — 200 г воды.ПАСТИЛА ИЗ ЯБЛОК БЕЗ САХАРАЯблоки любой степени спелости очистить, нарезать ломтиками, сложить в кастрюлю, на дно добавить немного воды, накрыть крышкой и на малом огне разварить, затем остудить и протереть через дуршлаг. Поверхность кухонной доски смазать растительным маслом очень тонким слоем и тщательно втереть его сухим марлевым тампоном. Яблочное пюре выложить на доску ровным слоем (не толще 0,8 мм — иначе будет долго сохнуть) и поставить на солнце или сквознячок. На второй день, когда пюре немного подсохнет, доску можно поставить наклонно. Через три дня сухую пастилу поддеть ножом и снять с доски. Эту «яблочную салфетку» затем на 2 дня надо подвесить на веревку. Для длительного хранения пастилу сложить стопкой, пересыпав слегка сахарной пудрой, скрутить туго в рулон, положить в полиэтиленовый пакет и поместить в холодильник.ЯБЛОКИ В САХАРЕОтобрать зрелые, здоровые плоды кисло-сладких яблок, промыть, очистить от кожицы (если плоды нежные, то чистить не надо), нарезать ломтиками толщиной до 2 см, вырезая сердцевину, уложить в банки, пересыпая сахаром, накрыть жестяными крышками и стерилизовать в кипящей воде пол-литровые банки — 15 минут, литровые — 20-25. После этого банки немедленно закатать крышками. На пол-литровую банку — 200 г сахара (если плоды кислые, то до 400 г), на литровую — до 400 г.ЯБЛОКИ БЕЗ САХАРАОчистить яблоки и, нарезав их дольками, уложить в двухлитровые и литровые банки. Банку поставить на полотенце или полотняную тряпку, до самого верха залить кипящей водой (без сахара) и, прикрыв крышкой, оставить на три минуты, после чего воду слить и снова залить кипятком. Трижды повторив процедуру, закатать банку крышкой. Обращаем внимание: если банок несколько, надо заниматься каждой в отдельности, не давая воде остыть.



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