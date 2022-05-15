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    10 платьев на лето: от яркого мини до удобного сарафана

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    10 платьев на лето: от яркого мини до удобного сарафана

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    Классное платье для лета — вещь столь же необходимая, как купальник или солнцезащитные очки. Осталось найти свою идеальную модель. В новой подборке редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала варианты от российских брендов на любой вкус: от сексуального мини до романтичных сарафанов.

    1.Платье-рубашка Zabelina

    Цена: 27 000 руб.

    В жару точно не обойтись без свободного хлопкового платья-рубашки. Варианты с оригинальными авторскими принтами можно найти в коллаборация дизайнера Анны Забелиной и художника Никиты Лукьянова.

    Zabelina Zabelina

    2.Платье с разрезом Nude Story

    Цена: 14 150 руб.

    Приталенное платье с разрезом придется по душе тем, для кого летний гардероб неполон без вещей с цветочным принтом.

    Nude Story Nude Story

    3.Льняное платье 12 Storeez

    Цена: 13 980 руб.

    Если от ярко-розового оттенка в этом сезоне вы уже успели устать, но отступать от трендов слишком далеко все-таки не хочется, то можно присмотреться к льняному платью кораллового оттенка с открытым животом — вырезы в самых разных местах на лифе по-прежнему в моде.

    12 Storeez

    12 Storeez

    4.Хлопковое платье на пуговицах You

    Цена: 7 800 руб.

    Классическая модель платья на пуговицах покоряет своей лаконичностью и элегантностью. Такой наряд смело можно носить и в офис, и на свидания, и захватить с собой в отпуск — и везде он будет к месту.

    You

    You

    5.Мини-платье с открытыми плечами Love Republic

    Цена: 4 999 руб.

    Платья из фактурного трикотажа сейчас в тренде, ну а бретель на шее придает классическому крою с открытыми плечами более современный вид.

    Love Republic

    Love Republic

    6.Мини-платье 2Mood

    Цена: 5 980 руб.

    Лаконичный крой, напоминающий удлиненную майку, и яркий цвет — отличный вариант платья на каждый жаркий день. Комбинировать такое платье легко можно и с кедами, и с босоножками, и с модными сандалиями.

    2Mood

    2Mood

    7.Платье с асимметричными фигурными вырезами Lime

    Цена: 4 999 руб.

    Асимметрия все еще в моде, а платья с вырезами в районе талии остаются одним из главных трендов года. Наряды в таком стиле носят Дженнифер Лопес, Эмили Ратажковски, Кендалл Дженнер и другие звезды. Если на слишком экстремальные вырезы вы пока не решаетесь, то стоит присмотреться к более сдержанным вариантам — сочетание небольшого выреза на талии и на плече смотрится весьма изысканно.

    Lime

    Lime

    8.Трикотажное платье на бретельках All We Need

    Цена: 9 490 руб.

    Как мы уже отмечали, трикотажные платья сейчас востребованы среди модниц. Облегающее макси на бретельках в этом сезоне вполне может заменить поднадоевшие платья-комбинации.

    All We Need

    All We Need

    9.Сарафан с принтом Akhmadullina Dreams

    Цена: 13 590 руб.

    Без сарафана летом никуда, и свою идеальную модель уже пора начинать искать. На сайте бренда скоро в продажу как раз поступят новые модели, например, этот бледно-зеленый сарафан с неярким принтом и эластичной вставкой на талии.

    Akhmadullina Dreams

    Akhmadullina Dreams

    10.Сарафан с перекрестной деталью fy:r

    Цена: 13 800 руб.

    Тем, кто летом предпочитает одежду из натуральных тканей, стоит обратить внимание на эту модель из вываренного льна приглушенного красного цвета с перекрестной деталью на груди. Бренд позиционирует себя как “проект о любви к русской культуре” и предлагает лаконичные вещи, вдохновленные природой Севера, при изготовлении которых нередко используются винтажные ткани.

    fy:r

    fy:r

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