10 фактов о Нэнси Пелоси, за визитом которой на Тайвань следил весь мир

Нэнси Пелоси

О 82-летней Нэнси Пелоси и ее визите на Тайвань в эти дни говорят все: по данным сервиса Flightradar24, за маршрутом самолета спикера наблюдали более 2,92 млн человек со всей планеты — рейс стал самым отслеживаемым полетом в истории. Китай, считающий Тайвань своей территорией, не раз предупреждал о готовности пойти на жесткие меры в случае такой поездки и после приземления самолета американского спикера выразил решительный протест. Мировая пресса пишет об обострении отношений между Китаем и США. Разбираемся, кто такая Нэнси Пелоси, которую называют третьим человеком в структуре власти США.



Нэнси Пелоси и президент Тайваня Цай Инвэнь

Политикой интересовалась с детства

Нэнси родилась в Балтиморе (штат Мэриленд), и ее отец Томас Д’Алессандро — младший был мэром этого города на протяжении 12 лет. В конце 60-х этот же пост получил ее брат, Томас Д’Алессандро III. Сама Нэнси, окончив женскую католическую школу, получила степень бакалавра политологии в колледже Тринити и вскоре начала политическую карьеру.

Пелоси — член Демократической партии США и демократов поддерживала буквально с рождения: она вспоминает, как в детстве агитатор республиканцев попытался подарить ей игрушечного слоника (символ Республиканской партии), но она не взяла игрушку.

У нее пятеро детей и девять внуков



В 2023 году Нэнси и ее муж, бизнесмен Пол Пелоси, отметят шестидесятую годовщину свадьбы. Познакомились они во время учебы в колледже. У них четыре дочери и один сын. Младшая дочь Александра занимается тележурналистикой и снимает документальные фильмы. Сын Пол — бизнес-аналитик и брокер. Дочь Кристин — в прошлом адвокат, а сейчас политический стратег Демократической партии, она замужем за сыном режиссера Филипа Кауфмана, снявшего “Невыносимую легкость бытия” и “Перо маркиза де Сада”. О еще одной дочери пары, Жаклин, известно мало: только то, что она владеет арт-студией и у нее трое сыновей. Немного информации и о старшей дочери супругов Нэнси Коррин: когда-то она возглавляла отдел продаж сети отелей Fairmont, теперь, по данным прессы, работает маркетологом в Аризоне.



Нэнси и Пол Пелоси с семьей

Строгая мать

Дети Нэнси рассказывали в интервью для Vanity Fair, что в их доме всегда царила “буквально военная дисциплина”. Утром они должны были вовремя заправить кровати, навести порядок в комнатах и спускаться к завтраку. Перед школой всем детям выдавались контейнеры с совершенно одинаковым ланчем, дочери Нэнси выстраивались в ряд, чтобы она заплела каждой волосы. Подготовить свою школьную форму и начистить обувь тоже было обязанностью каждого ребенка.

Пелоси отмечает, что, воспитывая детей, обрела навыки, которые очень пригодились ей в политической карьере. Одна из подруг говорит о ней так:

Я поняла, что она далеко пойдет, когда была у нее в гостях и увидела, как маленькие дети аккуратно складывают свое чистое белье в ровные стопки.

Тем не менее детям удавалось нарушать порядки: например, только годы спустя Нэнси и ее супруг узнали, что младшая дочь Александра иногда ночами сбегала из дома, чтобы играть в любительской гранж-группе.

Одна из самых влиятельных женщин США

Нэнси с 80-х годов работала в Конгрессе, а в начале 2000-х стала первой женщиной на посту парламентского организатора демократической фракции меньшинства в Палате представителей. Вскоре она возглавила фракцию — впервые в истории эту должность заняла женщина. Тогда же демократы восстановили большинство в нижней палате парламента после двенадцатилетнего пребывания в оппозиции.

Далее Пелоси была избрана спикером палаты представителей, став таким образом первой женщиной и первым человеком итало-американского происхождения на этом посту (у нее итальянские корни).

Сейчас Нэнси занимает во властной структуре США третью по значимости должность после президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Спикер палаты представителей — именно тот человек, который станет главой государства, если с президентом и вице-президентом США что-то случится (однако в американской истории подобных инцидентов никогда не бывало).

Порвала текст речи Трампа за его спиной

Пелоси активно противостояла Дональду Трампу и выступала с идеей импичмента. Спикер уверяла, что бывший президент США подчиняется Владимиру Путину из-за некого компромата, которым якобы располагала Россия. Политики не скрывали своей вражды: Трамп во время заседания Конгресса не стал жать Пелоси руку, она же, в свою очередь, после обращения президента к Конгрессу демонстративно порвала текст речи Трампа за его спиной. Видео стало вирусным в соцсетях, а американская пресса считает, что это “самый нашумевший момент” в политической карьере Пелоси.

У ее мужа проблемы с законом

Как раз сегодня, 3 августа, Пол Пелоси предстанет перед судом в Калифорнии по обвинению в вождении автомобиля в нетрезвом виде. 82-летний супруг Нэнси Пелоси в конце мая этого года попал в аварию, когда находился за рулем своего Porsche. По информации СМИ, в результате столкновения пострадал человек, а в крови Пелоси был обнаружен алкоголь — 0,082 промилле.

Ее критиковали за нецелевое использование авиации

В 2009 году Пелоси подверглась критике, когда в New York Post вышла заметка о том, что она требует предоставлять ей для личных поездок самолеты G-5 Военно-воздушных сил США. Издание опубликовало выдержки из электронных писем помощника Нэнси, заявлявшего, что спикер “будет очень разочарована”, если ей не выделят запрашиваемый борт. Публика тогда была недовольна тем, что Пелоси расходует бюджетные средства для личных целей.

Она любит танцевать

Дочь Нэнси Пелоси Кристин рассказывает в интервью, что одно из ее детских воспоминаний — как мать танцует по кухне под песни Шер:

Она всегда, всегда танцевала. Мама не очень хорошо поет, но ее это никогда не останавливало. А вот танцует она прекрасно и часто это делает.



Нэнси Пелоси и Джон Кеннеди: “17-летняя я и тогда еще просто сенатор Джон Кеннеди. Мой приятель, который снимал нас, сказал мне тогда: “Сохрани эту фотографию — однажды он может стать президентом США”.



Обожает шоколад

Говорят, в кабинете Пелоси всегда должен быть шоколад определенного бренда — кондитерской фабрики Ghirardelli, находящейся в Сан-Франциско. Также она жить не может без шоколадного мороженого.

Увлекается кроссвордами

Насколько известно прессе, Нэнси большая поклонница кроссвордов — в частности, ей нравятся те, что публикуются в New York Times: они считаются особенно сложными.