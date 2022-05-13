10-дюймовый экран 2К, Snapdragon 680 и аккумулятор емкостью 7100 мА·ч. Oppo готовит недорого планшет ценой около 150 долларов

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Китайский инсайдер, известный в местной социальной сети Weibo под ником Digital Chat Station, опубликовал характеристики перспективного недорогого планшета Oppo. Устройство, по словам информатора, будет находиться в нише «одной тысячи юаней», то есть цена составит примерно 150 долларов.

Для такой стоимости устройство будет неплохо оснащено: планшет получит экран IPS с диагональю 10,36 дюйма и разрешением 2К, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 680, аккумулятор емкостью 7100 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, четыре громкоговорителя и поддержку Dolby Atmos. Сроки выхода, даже ориентировочные, не называются.

Digital Chat Station – надежный информатор. Он первым точно сообщил характеристики и даты выхода Redmi K30, K40, Xiaomi Mi 10 и Mi 11.