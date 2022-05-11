1 Тбит/с в сетях 6G. Samsung представила документ, касающийся технологий для сетей следующего поколения

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Компания Samsung Electronics выпустила информационный документ, в котором изложено её видение по обеспечению безопасности глобальных частотных диапазонов для 6G, технологии связи следующего поколения.

В документе компания обсуждает способы получения спектра, необходимого для реализации концепции компании в отношении 6G. Различные телекоммуникационные гиганты постепенно начинают расширять разработку технологий для 6G, но пока всё это находится на начальных этапах.





Для 6G потребуется спектр со сверхширокополосной непрерывной полосой пропускания в диапазоне от сотен мегагерц до десятков гигагерц, чтобы обеспечить реализацию новых решений, таких как высококачественные мобильные голограммы и расширенная реальность, которые характеризуются требованием к сверхвысокой скорости связи и большим объемом данных. В ответ на эти требования Samsung предлагает рассмотреть все доступные диапазоны для 6G, от нижнего диапазона менее 1 ГГц до среднего диапазона 1–24 ГГц и верхнего диапазона 24–300 ГГц.

Средняя полоса в диапазоне 7-24 ГГц является кандидатом, который может поддерживать более высокую скорость передачи данных и разумное покрытие. Субтерагерцовый диапазон в диапазоне 92–300 ГГц рассматривается для поддержки сверхвысокой скорости передачи данных. В официальном документе также упоминается перераспределение существующих диапазонов, используемых для сетей 3G, 4G и 5G, для работы в режиме 6G, как еще один способ получить весь спектр, необходимый для 6G.

Субтерагерцовый диапазон считается кандидатом на спектр для связи 6G, который, как ожидается, будет поддерживать скорость передачи данных до 1 Тбит/с, что в 50 раз быстрее, чем 20 Гбит/с в сетях 5G.

Samsung планирует поделиться более подробной информацией и результатами своего исследования 6G на первом форуме Samsung 6G, запланированном на 13 мая.